Congo-Kinshasa: Linafoot - Bazano passe de justesse à côté d'une victoire devant V.Club (1-1)

La 25ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), semble être un véritable chemin de croix pour l'AS V.Club de Kinshasa qui continue à marcher en reculons.

L'équipe de "Bana Vea, mbongo" est passée juste à côté d'une défaite devant la Jeunesse Sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, mercredi 23 octobre, au stade de Martyrs de la Pentecôte, en match comptant pour la 10ème journée. Vita n'a eu la vie sauve que grâce à un pénalty de Djuma Shabani dans les temps additionnels, consécutif à une faute sur Jésus Moloko Ducapel.

Un très bon spectacle entre les deux équipes qui ont été tous motivées, en tout cas, de faire un bon match. Ainsi, V.Club a entamé le jeu avec un pressing haut, voulant obliger Bazano à courir derrière la balle, mais en vain. La formation lushoise comme le disait son entraîneur, Daouda Lopembe à la conférence de presse d'avant match, a montré qu'il avait réellement une idée sur la philosophie qui incarne cette équipe de VClub : « nous connaissons les techniciens qui animent l'ADN de cette équipe, avec son jeu assez fluide et claire, un jeu basé sur les attaques rapides. Nous avons une idée par rapport à la philosophie qu'incarne V.Club. Même s'il y a eu des changements dedans, nous pensons que l'esprit V.Club reste», avait-il déclaré avant le match.

Et, pour matérialiser sur terrain, Daouda Lopembe a mis en place un dispositif des joueurs très regroupés en défense, empêchant ainsi les deux latéraux du team vert et noir de développer leur jeu. V.Club pouvait alors bien construire, mais la finition zéro. La mi-temps interviendra sur ce score de nul et vierge.

A la reprise, aux allures d'un match qui devait se jouer sur les petits détails, les deux coaches ont remis les mêmes 22 acteurs sur le terrain : pas de changement. Il a fallu attendre la 66èmeminute pour que Florent Ibenge passe de 4-3-3 à 4-4-2 par l'entrée de César Manzoki. Un système de jeu qui ne passera pas chez Lopembe Daouda qui lui aussi venait de faire ses changements, une sorte de réponse du berger à la bergère. Quel match !

Et Bazano ouvre le score...

Alors que l'on s'acheminait vers un match nul (0-0), Groupe Bazano à la grande surprise, ouvre le score par l'entremise du joueur Pongo Bomongo à la 89ème minute. Pendant ce temps dans les gradins du côté V.Club, c'était déjà la désolation d'autant plus que le "nzombo" a choisi le camp adverse. Mais comme le football se joue jusqu'à la dernière seconde, V.Club mené, a continué à pousser, et pousser encore jusqu'à obtenir un pénalty dans les temps additionnels, consécutif à une faute sur Jésus Moloko Ducapel, déchaîné à l'instar d'un véritable renard de surface. Djuma Shabani s'en charge et égalise pour son équipe (90+3), 1-1 score final. V.Club passe juste à côté d'une défaite.

C'est le quatrième match nul de V.Club dans ce championnat après (0-0) face à RCK, (0-0) face à Mazembe et (1-1) contre Rangers. Les deux victoires enregistrées jusque-là, c'est à mettre sur la tête de l'AS Simba (4-0), et Sanga Balende (2-0).

Au classement, V.Club qui marche en reculant, passe de la 10ème à la 11ème place avec désormais 10 points en 6 matches, tandis que son adversaire du jour Groupe Bazano maintient sa 7ème avec 14 points en 7 matches joués.

Bazano meilleur équipe du moment

Visiblement, Groupe Bazano passe pour le moment comme l'une des meilleurs équipes de championnat congolais, si pas la seule, avec une discipline tactique et technique dans le jeu. En 7 matches joués, Bazano en a gagné 4, dont Lupopo (1-0) et Dcmp (1-0). Bazano a fait deux matches nuls, dont celui contre V.Club (1-1), il ne lui reste que Mazembe pour lever la tête devant tous les grands. C'est un exploit pour le coach Daouda Lopembe. L'unique défaite de Bazano jusque-là, c'est contre Maniema Union, le 21 août, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu.

V.Club- Renaissance dimanche

La prochaine sortie de V.Club faut-il signaler, c'est dimanche 27 octobre, contre Renaissance du Congo. Depuis son retour dans ce championnat, Renaissance du Congo s'est donné une discipline qui la propulse des victoires en victoires. L'équipe de "Bana Fibo" occupe la 8ème place avec 12 points, en 6 matches joués, même nombre que V.Club. Match à suivre de très près.

Par ailleurs, toujours en rapport avec ce match, la Linafoot annonce que suite à l'indisponibilité des arbitres internationaux désignés, la direction du match V.Club- Renaissance a été confiée aux arbitres : Makombo Neushiye (AC/Lifkin), Ngila Guylain (A1/Lifequa), Mulangi Mulangi (A2/Lifband) et Kapamba Yannick (AP/Lifkin).