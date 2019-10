Congo-Kinshasa: Liberté de la presse en RDC - JED et RSF plaident pour la révision de la loi de 1996

La réforme de la loi sur la presse de 1996 qui prévoit des peines privatives de liberté pour de nombreux délits de presse et la mise en place d'un mécanisme dédié à la protection des journalistes constituent deux chantiers prioritaires qui doivent absolument être lancés pour améliorer la liberté de la presse en République Démocratique du Congo.

Tel est l'appel lancé par l'ONG Journaliste en Danger (JED) et son partenaire Reporters Sans Frontières (RSF), au cours d'une conférence de presse animée conjointement à Kinshasa.

A cette occasion, les deux organisations ont présenté les premiers résultats des consultations menées dans le cadre d'une mission conjointe menée à Kinshasa pour sensibiliser et interpeller les autorités congolaises sur les agressions recrudescentes des journalistes en RDC.

«Malgré une légère inflexion des atteintes à la liberté de la presse depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, le niveau des exactions reste préoccupant», a déclaré Tshivis TSHIVUADI.

Pour le Secrétaire général de JED, la loi de 1996 mérite d'être révisée totalement pour être adaptée aux meilleurs standards internationaux. Car, elle est très répressive et prévoit des sanctions privatives à la liberté de la presse. Cette loi constitue une entrave à la bonne foi du journaliste qui n'est pas prise en compte et ne garantit aucune protection des sources. «Les discours sont encourageants, mais les réformes sont impératives. Faire réellement de la presse un véritable 4ème pouvoir signifie faire émerger un journalisme de qualité : accès aux sources, libre de mener les investigations», estime Tshivis TSHIVUADI.

Il faut noter que RSF et JED ont engagé depuis le début de ce mois, une série de concertations avec les Ministres de la Communication et des médias, des Droits humains ainsi qu'avec un poignet des parlementaires pour plaider pour la mise en œuvre rapide de ces deux chantiers prioritaires.

«Pour que le cadre légal change et que cette réforme historique attendue depuis plus de vingt ans puisse aboutir, il est indispensable qu'il y ait une volonté politique forte du côté de l'exécutif mais aussi que des élus s'impliquent très activement au niveau de deux Chambres au Parlement », soutient Arnaud Froger.

Les députés saisissent la balle au bond

Toutefois, le Responsable du bureau Afrique du RSF estime que la sécurité des journalistes ne peut être assurée de manière pérenne que par un cadre législatif nouveau et plus protecteur.

Ainsi, renseigne-t-on, huit députés et sénateurs rencontrés ont également accepté de faire partie d'un « Club de parlementaires amis de la liberté de la presse », une structure créée par les deux organisations.

Au terme de leur mission conjointe, RSF et JED ont recommandé aux gouvernants et aux législateurs de mettre en place un «réseau de points focaux » dans les différentes administrations et ministères concernés par la liberté de la presse.

Pour Arnaud Froger, ce réseau définit la première étape d'un mécanisme visant à assurer une réponse rapide et un suivi des plus hautes autorités et à établir un canal de communication avec les organisations de défense de la liberté de la presse.

Ce réseau des points focaux, indique-t-il, devra être constitué également des représentants du ministère de la justice et de la présidence de la République afin de faciliter les suivis, renforcer la protection des journalistes et lutter contre l'impunité d'un cas d'atteinte à la liberté de la presse.

Toutefois, le Responsable du bureau Afrique du RSF salue la création d'une nouvelle dynamique qui va réunir les organes de régulation et d'autorégulation pour aboutir à ces réformes. « Dans un esprit d'unité au niveau de la corporation, l'aboutissement de ces réformes est très capital pour l'exercice de la liberté de la presse en RDC », a conclu Arnaud Frorger.

Signalons que depuis le début de l'année 2019, JED a enregistré 79 cas d'atteintes à la liberté de la presse dont 15 arrestations et 13 cas d'agression des professionnels des médias en RDC.