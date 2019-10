Sénégal: Opportunités d'affaires - Le privé allemand en mission de prospection a Dakar

Des opérateurs économiques Allemands entendent pénétrer le marché Sénégalais. En mission de prospection à Dakar, sous la houlette de Mario Ohoven, président de l'Association fédérale Allemande des Petites et moyennes entreprises (Pme) et non moins vice-président mondial des fédérations Pme, il a magnifié le partenariat signé avec le Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes).

Le président du Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes), Babacar Diagne, et le président de l'Association fédérale Allemande des Petites et moyennes entreprises (Pme), Mario Ohoven, ont acté, mardi dernier au siège de l'Union nationale des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (Unccias), une convention de partenariat.

Un accord qui offre aux opérateurs privés des deux pays respectifs d'opérer des joint-ventures gagnant-gagnant pour développer la coopération économique.

Babacar Diagne, président du Cdes, visiblement très satisfait de cette collaboration, dira: «notre partenariat sera gagnant-gagnant et nous permettra de développer nos relations en joint-venture pour le transfert de technologie 4.0, la mise à niveau des entreprises sénégalaise et surtout organiser des missions commerciales... ».

Il renchérit: «nous avons des projets que l'on doit travailler ensemble, à savoir la Maison de l'entreprise du Sénégal et participer aux politiques de stratégie de mise en œuvre des unités industrielles que nous comptons mettre en place».

A l'en croire, «les chaines de valeur ne seront pas en reste, permettant de booster les micros et petites entreprises et ainsi créer des entreprises... »

Prenant parole, à son tour, Mario Ohoven, président de l'Association fédérale allemande des Pme a déploré le faible niveau de coopération économique entre son pays, leader en Europe, et le Sénégal au potentiel de développement économique inestimable, notamment dans le Sud du pays avec les fruits, et singulièrement en ressources minières.

A ce propos, il titille la France: «Pendant longtemps, le Sénégal s'est ouvert à son allié privilégié qu'est la France, avec à ses côtés la Chine, les Etats-Unis ces dernières décennies.

A présent, il urge que la mentalité francophile disparaisse pour laisser la place à une mentalité germanophone, avec des types de relations outres que celles connues jusqu'ici».

Et, sur ce plan, il poursuit: «l'Allemagne, en tant que leader européen avec une large marge de 1750 entreprises cachées sur un total de 2750 mondialement enregistrées, a énormément à apporter au Sénégal en terme de conseils, de création d'industries, de formation surtout pour les métiers touchant le pétrole, le gaz, l'exploitation du fer, de l'or... aux fins de l'aider à se développer».