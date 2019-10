Sénégal: Traitement médiatique de la migration - Panos pour un changement de perspectives

La directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest (Ipao), Diana Senghor, plaide pour un traitement médiatique de la migration plus analytique et beaucoup plus équilibré. A la cérémonie d'ouverture d'un Forum sur le thème «Medias et migrations: le Protocole de le Cedeao sur la libre circulation des personnes», elle a invité les médias à un traitement beaucoup plus analytique de la question.

La directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest (Ipao), Diana Senghor, plaide pour une réorientation du traitement médiatique sur la migration.

Prenant la parole hier, mercredi 23 octobre, lors d'un Forum sur le Protocole de la Cedeao (Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest) sur la libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres, elle a estimé qu'il y a une nécessité de réorienter le traitement médiatique sur les migrations.

Par ailleurs, elle déplore une couverture passionnée faite sur la question où, relève-t-elle, seuls les Sénégalais sont considérés comme des migrants avec des droits à respecter. L'information diffusée est très peu analytique et ne permet aux journalistes de jouer le rôle qui est attendu d'eux, a-t-elle jugé.

Or, avoir un meilleur traitement de la question migratoire revient aussi, selon la directrice de l'Ipao, à veiller au respect des droits des ressortissants des autres pays, des autres nationalités qui séjournent au Sénégal. Mieux, les journalistes doivent aussi rendre compte du phénomène qui tend à se féminiser, conseille-t-elle.

Le directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, quant à lui, pense que les journalistes doivent tendre vers le journalisme d'investigation.

«Nous sommes engagés à assainir le secteur de la presse, accompagner le développement du secteur de la presse et particulièrement mettre l'accent sur le journalisme d'investigation et de données». Une exigence qui requiert, dit-il, de la compétition et de la communication.

A signaler qu'en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), l'Ipao s'est engagé dans le projet dénommé: «Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication».

Le projet vise à promouvoir un traitement médiatique beaucoup plus respectueux du Protocole de la Cedeao sur la libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres. L'instrument a été adopté le 25 mai 1979 à Dakar. Le 40e anniversaire de ce Protocole a été célébré récemment par l'organisation sous régionale.