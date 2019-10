Sénégal: Quiproquo sur les renouvellements du conseil des médecins - Le Sames demande a ses membres de surseoir à toute activité en rapport avec les élections

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal «SAMES» dans un communiqué daté du 23 octobre a demandé à ses membres de sursoir à toute activité en rapport avec les élections de renouvellement du conseil des médecins et de rester à l'écoute de la commission de renouvellement dont les membres «connus pour leur probité, bénéficient d'un préjugé favorable pour une organisation transparente et incontestée».

Le SAMES a toutefois déclaré qu'il n'accepterait aucune tentative de musellement de l'ordre des médecins du Sénégal qui régente leur art.

Le ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal via un communiqué avait annoncé le renouvellement du conseil des médecins le 26 octobre prochain et défini les modalités du déroulement.

Hier, le syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) à travers un communiqué a aussi renseigné de l'annulation de ces élections par leur tutelle.

«Le Sames a appris que le ministère de la santé a annulé l'organisation du renouvellement du conseil des médecins prévus le 26 octobre 2019, date retenue par les deux parties».

Le Sames à travers ledit communiqué souligne avoir constaté la tentative d'organisation des élections du conseil de l'ordre des médecins malgré l'absence de consensus avec le ministère de la santé.

La publication de deux notes contradictoires concernant la même organisation des élections par le ministère de la santé et de l'action sociale en moins d'une semaine.

Les «tergiversations du ministère de la santé basées sur un «juridisme inapproprié à la situation» contribuant à une perte du temps précieux aux médecins».

Face à cette situation, le Sames a déclaré : «aucun ministère de tutelle ne revendique l'organisation d'élections des ordres qui leur sont rattachés après la mise en place initiale de l'Ordre des avocats, Ordre des architectes entre autres comme commence à le faire le ministère de la santé. Alors qu'il n'en fait pas de même pour l'Ordre des pharmaciens, ni celui des chirurgiens-dentistes. Deux poids deux mesures ! »

Le Sames a ainsi dénoncé : «la fébrilité dans l'organisation de ces élections et le manque de prise de hauteur par le ministère de la santé et le conseil de l'ordre des médecins mettant les médecins entre deux feux dont la prise d'un décret nommant les membres de la commission organisant les élections à cinq jours des élections alors que la loi devant faire passer l'âge de la retraite à 65 ans dort dans les arcanes de l'administration depuis 1 an.

Le quiproquo dans l'organisation de ces élections qui relève de l'entière responsabilité de ces deux plus hautes autorités du secteur de la santé».

Le Sames a demandé aux médecins de surseoir à toute activité en rapport avec ces élections et de rester à l'écoute de la commission de renouvellement dont les membres connus pour leur probité bénéficient d'un préjugé favorable pour une organisation transparente et incontestée.

Au Ministère de la santé et au conseil de l'Ordre, la source leur supplie de prendre leur responsabilité chacun en ce qui le concerne pour une organisation apaisée, inclusive et dans les délais des élections.

Et enfin aux médecins d'être solidaires et déterminés pour la défense de a dignité et des droits des médecins qui demeure selon le syndicat un point fondamental de eur plateforme revendicative.

Et de rappeler : « le SAMES n'acceptera aucune tentative de musellement de l'ordre des médecins du Sénégal qui régente notre art».