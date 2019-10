Sénégal: Territorialisation des objectifs du développement durable - Le pays en retard dans le processus

Le Gouvernement du Sénégal très en retard dans le processus des Objectifs du développement durable (ODD), déroule à travers le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une campagne nationale de sensibilisation des acteurs clés et des populations sur l'Agenda 2030 et les enjeux de sa territorialisation.

C'est dans le cadre de cette campagne nationale de sensibilisation des acteurs territoriaux et des populations sur l'Agenda 2030 sur les Objectifs de développement durable (ODD) et sur les enjeux de leur territorialisation, qu'un atelier a été organisé hier avec les acteurs clés de la région de Matam.

Durant la rencontre qui a réuni les autorités locales, les acteurs de la société civile et les autorités administratives, le représentant du PNUD, Isiyaka Sabo, a fait état du rôle déterminant que doivent jouer les collectivités locales dans la mise en œuvre et le suivi des ODD.

Non sans avoir rappelé, au début de sa présentation, l'origine et la portée de l'Agenda 2030 au niveau mondial ainsi que son application au niveau national.

«L'Agenda 2030, se veut de tirer les leçons des contraintes structurelles qui ont particulièrement entravé la mise en œuvre des OMD (Objectifs du millénaire pour le développement), en misant sur des stratégies: d'appropriation nationale; de participation et d'inclusion; de non laissé pour compte; d'universalité; de respect des droits de l'homme; et de développement durable», renseigne-t-il.

Des différentes informations livrées aux participants, on apprend que, pour le cas du Sénégal, «l'atteinte des ODD devrait lui permettre de s'inscrire durablement dans une croissance, forte, équilibrée, mieux répartie, basée sur les droits de l'homme en conformité à ses engagements internationaux, portée par une transformation structurelle de l'économie, qui profite à tous, suffisante pour éradiquer la pauvreté et respectueuse de l'environnement».

Malgré, l'engagement de haut niveau qu'il a montré pour le suivi de son plan de développement durable depuis le lancement de sa feuille de route ODD, en dépit aussi «de ses nombreuses compétences et capacités dans les domaines du développement durable», le Sénégal, n'a que 49% de chance d'atteindre toutes les cibles des ODD, à l'horizon 2030, dans le scénario du PSE1 (Plan Sénégal émergent phase1).

TERRITORIALISATION DES ODD, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES INCONTOURNABLES !

La remarque à cet égard, formulant le fait que malgré les actions de sensibilisation et de concertation qui ont été réalisées, le Sénégal est très en retard dans le processus de territorialisation des Objectifs de développement durable.

Même, s'il apparaît que l'ensemble des orientations et des recommandations relatives à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 attribuent l'optimisation des résultats attendus, avec une intégration pleine et entière des ODD dans les stratégies de développement et par la mise en œuvre et le suivi des cibles au niveau des collectivités territoriales.

A cet effet, les communes devraient être, au premier chef, des acteurs dans la mise en œuvre et dans le suivi des plans de développement durable.

Une localisation des ODD qui se circonscrit au simple fait qu'à travers l'Acte 3 de la Décentralisation et le PSE, le Gouvernement du Sénégal vise «une meilleure responsabilisation des collectivités territoriales, afin d'impulser un meilleur développement économique et social».

Au menu des échanges, plusieurs interventions sont convenues de la nécessité d'un engagement ferme de tous les acteurs pour mener la région sur une voie en phase avec l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Avant de souligner les faiblesses (techniques et financières) des communes face au rôle clé qui leur est pressenti dans la mise en œuvre et dans le suivi des plans de développement durable.

Abordant les différents défis de la localisation de cet agenda, les participants ont jugé nécessaire la tenue de formations de renforcement des capacités institutionnelles, techniques et financières des collectivités territoriales, pour leur permettre de mieux jouer leur rôle dans ce processus.

Jugeant la nécessité d'une mise en place d'outils harmonisés permettant d'identifier, suivre et évaluer de façon adéquate les politiques, plans et programmes, les recommandations plaident aussi pour des actions de sensibilisation et d'information destinées à faire réfléchir les populations sur les raisons pour lesquelles la réalisation de l'agenda est de l'intérêt de tous...

Entre autres préoccupations qui, de l'avis du représentant du PNUD, bénéficieront du soutien du Système des Nations qui entend accompagner le gouvernement du Sénégal et ses unités décentralisées et déconcentrées dans la mise en œuvre et le suivi des ODD au niveau des collectivités territoriales afin de mieux maximiser les chances du pays d'atteindre ces objectifs.