Cote d'Ivoire: Arsenal - Unai Emery demande encore du temps et de la patience pour Pépé

Unai Emery vole au secours de Nicolas Pépé, une nouvelle fois. Alors que l'attaquant ivoirien fait face à beaucoup de critiques et a fait l'objet de railleries après sa grosse occasion ratée contre Sheffield lundi, son entraîneur est de nouveau intervenu pour demander qu'on lui laisse du temps. Pour le technicien espagnol, Pépé, nouvellement arrivé dans le championnat anglais, a besoin d'un bon moment pour s'adapter. Emery a même tenté une comparaison entre le cas Pépé et celui de Fabinho, actuellement à Liverpool.

« Nous avons dépensé de l'argent avec Pepe, mais Pepe a besoin de temps pour s'adapter à la Premier League. Par exemple, en France, j'aimais beaucoup Fabinho. Il était à Monaco et je voulais le faire signer au Paris Saint-Germain. Quand je suis arrivé ici (Arsenal, ndlr), son nom était également sur la table pour le recruter, mais il a signé pour Liverpool », a confié Emery avant le match d'Arsenal en Ligue Europa contre Guimaraes avant de poursuivre en ce qui concerne le Brésilien.

« Les six premiers mois, il n'a pas joué, c'était une adaptation. Mais maintenant, il est incroyable et je veux la même chose avec (Dani) Ceballos, avec Pepe. Nous avons besoin de patience, mais Pepe progresse. Lundi (lors de la défaite face à Sheffield) au cours de laquelle il a raté une grosse occasion, la clé pour gagner était avec lui. S'il marque le premier but, c'est différent. Mais c'est un processus et je crois en lui et je sais que nous avons besoin de temps et de patience. Les supporters sont patients, certains plus que d'autres ».

Nicolas Pépé a été recruté l'été dernier par Arsenal contre 80 millions d'euros. C'est certainement la raison pour laquelle les attentes sont si immenses en ce qui le concerne.