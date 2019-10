Mali: Le site spécialisé Lejecos sort son premier grand numéro LEJECOM HORS SÉRIE sur le dynamisme du secteur économique

Requinqué par la parution du premier numéro magazine de LEJECOS il y'a trois mois, revoilà le vaillant Directeur de Publication Ismaila BA remettre dans les kiosques le deuxième numéro de la série des magazines du groupe de presse économique, qui est aussi, le premier numéro magazine de LEJECOM (Le Journal de l'Économie malienne).

LEJECOM est en kiosques depuis ce jeudi matin. Une publication riche de 44 pages et fortement colorées. Une immersion à tout point de vue, qui donne goût à dévorer les pages bien structurées sur la base d'une infographie alerte et professionnelle. Avec au menu, un large Focus sur deux secteurs clés de l'économie malienne: banque et assurance. Ils constituent le véritable pouls de l'économie malienne, qui tire les investissements et les emplois.

Nos confrères de LEJECOM sont passés au crible, le fort potentiel de croissance de la place financière de Bamako, dynamique aux perspectives prometteuses. Analyses, éclairages et interviews constituent le cocktail de recette aux lecteurs Dans la note de l'éditeur sous la plume de Ismaila BA, il est écrit : Le Mali trace sa voie.

Dans un style digeste, au code des initiés financiers, LEJECOM place au cœur du dynamisme et de l'embellie progressive de l'économie : les bons chiffres engrangés par les secteurs de l'assurance et des banques. Deux fortes personnalités de la place financière de Bamako donne leurs codes: Kenzo Traoré, Directeur national de la BCEAO et Oumar Ndoye, Président du Comité des Compagnies d'assurances du Mali.

Regards de professionnels aguerris aux argumentaires solides qui ont gardent espoir de voir l'économie malienne monter au delà des soubresauts endogènes et exogènes. Un autre expert jette aussi son regard sur les Petites et moyennes entreprises du Mali. Sans complaisance, M. Boubacary CISSÉ, affirme dans les colonnes du magazine en Pages 20-22, les goulots d'étranglements qui plombent cette niche potentielle de l'économie. Manque de confiance des banques envers les PME, la non structuration de celles-ci.

Alors que les PME doivent être le moteur de croissance économique. Sur le plan infographiste, on sent la touche professionnelle et la rigueur du produit rendu. Un excellent et pertinent numéro à lire, surtout pour les acteurs et professionnels du monde de la finance. Vite au prochain numéro.