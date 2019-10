Sénégal: Ballon d'Or 2019 - Voici le podium d'El Hadji Diouf

Ancien joueur de Liverpool, El Hadji Diouf a connu le très haut niveau en club et en sélection. Alors, depuis quelques jours, ces anciens joueurs qui ont brillé dans leurs carrières sont invités à s'exprimer sur le potentiel vainqueur du Ballon d'Or 2019. L'ancien Lion, interrogé sur les chances de Kylian Mbappé, zappe le joueur du PSG et dévoile son podium.

« Pour moi, ce serait Messi, Van Dijk et Mané, du fait du championnat où ils évoluent. Vous savez que pour gagner le Ballon d'Or, il faut quitter la France. (... ) Je trouve que Sadio Mané a fait une meilleure année que Kylian Mbappé. Il mérite plus le Ballon d'Or d'un point de vue personnel et collectif. On ne peut pas comparer le Championnat de France et le Championnat anglais. Il y a plus d'efforts à fournir en Premier League qu'en Ligue 1 », a-t-il dit au quotidien Le Parisien.

Par rapport aux championnats, le joueur sénégalais est mieux placé pour faire cette comparaison. Puisqu'il a joué en Ligue 1 (Sochaux, Rennes, Lens) et en Premier League (Liverpool, Bolton, Leeds).

Le trio final d'El Hadji Diouf est connu. Rendez-vous alors le 2 décembre pour la conformité ou non.