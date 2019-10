Angola: La ministre Vera Daves s'emploie à l'amélioration des finances publiques

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a déclaré mercredi qu'elle continuerait de se consacrer à l'amélioration de la "santé" des finances publiques par un système fiscal moderne, transparent, juste et équitable.

Prenant la parole lors de la cérémonie de prise des fonctions des membres du conseil fiscal, des directeurs, des consultants et des conseils d'administration des entreprises des ministères des Finances et de l'Énergie et des Eaux, la ministre a précisé que le secteur financier s'engageait à améliorer la qualité des dépenses publiques.

Elle a exhorté les nouveaux membres à se consacrer pleinement à la tâche qui leur était confiée, afin que leur travail ait un impact positif et impactant sur la vie de la population.

Elle a appelé les nouveaux responsables à gérer les fonds publics avec plus de responsabilité et discipline, et à contribuer aux liquidités bancaires et au renforcement de la fiscalité.

À son tour, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, dit qu'un processus de création d'entreprises était en cours dans le secteur.

Il a souligné qu'avec la construction de divers systèmes d'approvisionnement en eau dans le pays, le secteur de l'eau se préoccupait de l'exploitation et de la maintenance de ces infrastructures, ainsi que de la commercialisation de l'eau.

«Il ne s'agit pas uniquement d'accroître la production d'eau par le biais de la construction de nouvelles installations, mais aussi de maintenir les systèmes en fonction de ce qui est en train d'être construit», a-t-il précisé.

Quant aux contraintes, il a déclaré que le manque de capacité de maintenance avait provoqué le blocage de nombreux systèmes d'approvisionnement en eau dans les zones rurales, d'où le souci de maintenir les installations existantes.

João Baptista Borges a déclaré que parmi les projets prévus cette année dans son secteur de l'eau figure la création d'un système d'approvisionnement en eau à Ndalatando, dans la province de Cuanza Sul, d'une durée de trois ans.