Gambie: 3e forum de la jeunesse africaine, du genre et des droits de l'homme - Le developpement du continent au cœur des discussions a banjul

La capitale gambienne, Banjul, accueille le Forum de la Jeunesse africaine, du Genre et des Droits de l'homme, du 28 au 30 octobre prochain. Organisé conjointement par le Bureau régional Multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest-Sahel, le Haut Commissariat des Droits de l'Homme (HCDH), TrustAfrica, Codesria, Article 19, la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, l'ONG Femmes Africa Solidarité mais aussi en collaboration avec les autorités gambiennes, l'évènement va porter sur 5 thèmes.

La première conversation va porter sur «Les conflits, la radicalisation pour cultiver la paix en Afrique pour mieux atteindre les Objectifs de développement durable», la seconde sur «Le dialogue inter générationnel, des questions de citoyenneté, de démocratie et l'implication des jeunes dans la gouvernance» et la troisième sur «Les expressions émergentes des jeunes».

Le quatrième panel repose sur «La révolution du digital, les technologies de l'information et de la communication et les médias sociaux». Quant au dernier sujet du Forum, il va tourner autour «Des libertés académiques, des cultures de l'éducation, de l'emploi des jeunes et la paix sociale».

A en croire le chef de la section des Sciences humaines et sociales au Bureau régional de l'UNESCO à Dakar, Maréma Touré Thiam, «le forum, c'est le troisième du genre, un rendez-vous où les jeunes africains leaders provenant de 5 régions d'Afrique viendront et vont réfléchir ensemble sur la façon de créer des solidarités et d'avoir des mesures pour encadrer les transformations sociales qui sont en cours en Afrique et pour mieux impliquer les jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine».

Selon elle, les jeunes ne doivent plus être laissés en rade dans la gouvernance en Afrique. Environ 200 jeunes sont attendus au Forum de la Jeunesse africaine, du Genre et des Droits de l'homme de Banjul dont la Lucha de la République démocratique du Congo, le Balai Citoyen du Burkina Faso, Y en A Marre du Sénégal, des jeunes de la Gambie, entre autres. Ce Forum qui sera une «consultation de la jeunesse africaine», verra également la présence de ministres, de jeunes parlementaires.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par Mme la Vice-présidente de la Gambie, Dr Isatou Touray, en présence du Directeur du Bureau régional de l'UNESCO à Dakar, M. Dimitri Sanga.