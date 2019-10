Sénégal: Accompagnement de l'investissement de la diaspora sénégalaise - Création d'une plateforme d'information digitale

A l'initiative du Centre des jeunes dirigeants du Sénégal (Cjd), le Forum de l'innovation, de l'entreprenariat et du leadership de Dakar (Field) s'est ouvert hier, mercredi 23 octobre. Cette rencontre a été l'occasion de procéder au lancement officiel de la Plateforme digitale pour l'investissement productif de la diaspora sénégalaise.

Désormais, il existe une Plateforme d'information en ligne dédiée à la diaspora sénégalaise qui désire investir au pays.

Cette Plateforme digitale pour l'investissement productif de la diaspora sénégalaise, portée par le Centre des jeunes dirigeants du Sénégal et réalisée dans le cadre de Diafrikinvest, a été lancée hier, mercredi 23 octobre, en marge du Forum de l'innovation de l'entreprenariat et du leadership de Dakar.

Elle a été financée par l'Union européenne à hauteur de 2,2 millions d'euros dans le cadre du projet Diafrikinvest qui concerne le Sénégal, la Tunisie et le Maroc.

«Une plateforme qui répond concrètement aux questions que se posent les entrepreneurs qui voudraient investir au Sénégal a été mise en place. Elle permet à tout investisseur potentiel de savoir comment faire.

Sur cette plateforme se rencontreront non seulement les acteurs de Diafrikinvest mais aussi les autres projets par lesquels l'Union européenne soutient la dynamique d'investissement de la diaspora», a fait savoir Irène Mingasson, Ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal.

Selon elle, il y a un véritable potentiel de mobilisation de la diaspora qui est déjà présente en termes d'investissement et de présence financière et économique. «Au Sénégal, elle représente 13% des investissements consentis dans le pays.

Mais, plus qu'une manne financière, elle apporte aussi des réseaux de relations, une expertise de connaissances. Et nous essayons ensemble d'aller plus loin avec la mutualisation des efforts», soutient-elle.

Pour l'Union européenne, accompagner cette dynamique d'investissement financier et humain de la diaspora envers le Sénégal, c'est aussi et surtout œuvrer pour la création d'opportunités d'emplois durables pour la jeunesse du pays.

«Au Sénégal, près de 300 mille nouveaux demandeurs d'emplois arrivent, chaque année, sur le marché du travail. Et ce sont, pour beaucoup d'entre eux, des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation et de formation.

De manière générale, le chômage et le sous-emploi des jeunes affectent négativement les perspectives de croissance économique et surtout accroissent la vulnérabilité des jeunes. Il importe donc de renforcer l'employabilité des jeunes de manière efficace et durable», a laissé entendre l'ambassadrice.