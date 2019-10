Sénégal/Egypte: 16e de finale retour Ligue des champions - Zamalek/Génération foot ce jeudi au Caire

Après la reprogrammation de la manche retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions, Génération Foot va affronter ce jeudi 24 octobre au Caire le ZamaleK. En quête d'une première qualification en phase de poules, les Académiciens ont encore leur destin.

Après avoir remporté la manche aller sur le score de (2-1), il leur reste à finir le boulot et d'accéder à ce stade de la compétition, devenu depuis l'avènement du football professionnel, il y a dix ans, un obstacle quasi-infranchissable pour les clubs sénégalais.

Prévue initialement le 28 septembre, la rencontre entre le Zamalek et Génération Foot se va rejouer ce jeudi en conformité avec la décision de la Confédération africaine de football de reprogrammer ce match de 16ème de finale retour de la Ligue des champions.

La tentative de la délocaliser moins de 48h avant la date initialement prévue au Caire, le 28 septembre dernier, avait poussé les dirigeants sénégalais à refuser et surtout à camper dans leur position.

Les champions du Sénégal qui se sont donc finalement conformés à ce nouveau planning sont au Caire pour s'emparer de cette ultime place qualificative à la phase de poules dont le tirage a déjà été effectué.

Après avoir exercé sur leur domination à l'aller (2-1), les Grenats ont aujourd'hui leur destin en main. Il suffit de ne pas céder à la pression qu'on connait quasiment omniprésente dans les stades égyptiens.

Même s'ils ne jouent plus les grands rôles dans l'échiquier africain, le Zamalek reste un grand d'Afrique pour avoir remporté à cinq reprises le trophée continental. Il faut noter que le but encaissé à domicile ne mettra pas les protégés de Djibril Fall à l'aise.

Car, un but égyptien pourrait vite changer la donner et plomber les ambitions de Génération Foot. Si on se base des propos de l'entraîneur Grenat, l'équipe est consciente des enjeux après avoir été mise dans de bonnes conditions de préparation.

«Les gosses sont très costauds et forts mentalement», avise-t-il. Il reste aux Académiciens de Déni Birame Ndao, de répondre présents et décrocher la qualification. Ce qui leur permet aussi d'écrire une nouvelle page des clubs sénégalais en Ligue africaine des champions.

Il faut rappeler que la qualification en phase de poules d'une compétition africaine est devenue au fil des années un objectif difficile voire quasiment inaccessible pour les clubs sénégalais. Et ce, avant même l'avènement du football professionnel au Sénégal, il y a une dizaine d'années.

En effet, depuis l'instauration du professionnalisme au Sénégal, les représentants du football sénégalais ont tous passés à la trappe lors du dernier tour des préliminaires. La saison passée, ce sont les Marocains de Rs Berkane qui sont parvenus à éjecter nos deux représentants.

D'abord Mbour Petite côté en préliminaires de la Coupe de la Caf (1-0 et 1-1) et ensuite Génération Foot qui voit l'aventure s'arrêter après avoir été sortie de la Ligue des Champions en seizièmes de finale par le Horoya Ac de Guinée et reversée en Coupe Caf. Les Grenats étaient encore tombés face aux Marocains d'Agadir.