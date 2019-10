Gabon: OCTOBRE ROSE - Les femmes de l'OGAPI font leur dépistage

C'est Octobre rose au Gabon comme partout ailleurs. Les femmes l'Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI) ont participé au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein du 23 au 24 octobre 2019 à la Fondation Jeanne-Ebori de Libreville.

Elles sont nombreuses, ces femmes gabonaises qui ont compris le message. Celui de s'unir, sensibiliser et de se faire dépister pour lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Les femmes de l'Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI), conduites par Tatiana Ntsame Obing, épse Mandrault du Service Communication, ont fait leur dépistage. La Fondation Jeanne-Ebori a servi de cadre pour ces femmes qui ont promis sensibiliser d'autres femmes qui ignorent la nécessite de se faire dépister.

Beaucoup de femmes ont trouvé leur satisfaction, celle de se faire dépister. Ces femmes de l'Office Gabonais de la Propriété Industrielle ont promis à leur tour, de servir de relai quant à la sensibilisation de proximité. Aussi, promettent-elles de lutter contre le cancer de l'utérus et du sein en sensibilisant leurs sœurs et filles dans les différents quartiers où elles habitent. « Nous sommes heureuses d'avoir été reçues par le Docteur Nathalie qui par des simples mots, nous a expliqué ce qu'est le cancer du col de l'utérus et celui d sein. Nous avons compris la nécessité de se faire vraiment dépister », témoigne une d'entre elles.

Pour Tatiana Ntsame Obing, épse Mandrault du Service Communication, c'est une agréable initiative. Elle rappelle tout de même qu'une personne bien portante est souvent celle qui s'ignore malade. « C'est toujours important de faire son bilan de santé. C'est ce qui a conduit toutes ces dames de l'OGAPI ici à la Fondation Jeanne-Eborie pour se faire dépister. Nous avons d'ailleurs trouvé une équipe médicale disponible et disposée. Quoi de plus pour être heureuses de cet accueil et surtout de cette démarche pédagogique dont elle a fait preuve ! » confesse-t-elle heureuse.

Pour rappel, « Octobre rose » est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet évènement est le ruban rose. Au Gabon, c'est le Ministère de la Santé en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba lancée au Gabon en 2013 qui mènent les compagnes de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins.