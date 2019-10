Ile Maurice: Le Bouchon - Kaviraj Doomun, le passionné de restauration depuis l'enfance

Si vous vous trouvez dans la région dite Le Bouchon et souhaitez déguster une bonne grillade, c'est à la résidence de Kaviraj qu'il faut vous rendre.

Le «snack», appellation couramment donnée à Maurice à de petits restaurants, y est depuis environ sept ans. N'empêche qu'il a apparemment tapé dans l'œil et Kaviraj Doomun s'est construit une réputation.

Cet habitant du Bouchon est un passionné de la restauration depuis son enfance. Celle-ci lui est venue à l'âge 10 ans. Il passait le plus clair de son temps avec sa mère à la cuisine. Une passion qui ne le quittera plus, si bien qu'il décide d'en faire son métier à temps partiel.

Si la restauration est pour lui une vocation, notre interlocuteur concède que ce métier n'est pas de tout repos et que pour gagner sa vie, il doit consentir à beaucoup de sacrifices.

«Je suis ici pendant le weekend, à partir de 15 heures jusqu'à fort tard dans la nuit.» Il ajoute également que depuis deux ou trois ans, il accueille beaucoup plus de clients car la plage du Bouchon est plus fréquentée par des Mauriciens et même des touristes.

À part la grillade de poulet vendue avec salades et frites, il prépare aussi des sautés de fruits de mer. Des fruits de mer rarement servis dans les restaurants huppés car ils doivent être cuits très frais : mangwak, palourdes, entre autres.

Le meilleur service

Par example, le mangwak aime l'eau saumâtre et se regroupe à l'embouchure de la rivière à Ville-Noire. Si quelques clients se contentent d'un «pain, chips, salade et poulet», certains ont une nette préférence pour les minn, grillades de poulet et d'autres plats.

Kaviraj veille personnellement à ce que ses clients soient bien servis. «Notre clientèle est notre principal atout. Nous tenons beaucoup à ce qu'elle soit satisfaite de notre service», lance-t-il. Il est fier que des personnes venant des quatre coins du pays ainsi que des touristes de passage fréquentent son restaurant. Pour lui, la clé de son succès est d'offrir aux clients le meilleur service possible.

Plus tard, il pense améliorer l'emplacement, investir dans la rénovation, changer la décoration intérieure et l'aspect visuel. D'ailleurs, pour accroître sa clientèle, Kaviraj Doomun songe à se servir des réseaux sociaux comme Facebook pour mieux se faire connaître et améliorer sa visibilité.

En allant à la plage du Bouchon, si l'envie vous prend de déguster une bonne grillade, un minv bwi ou un bol d'alim, vous n'avez qu'à faire un saut chez Kaviraj. Dans tous les cas, assurez-vous de commander une boisson glacée et de vous relaxer dans la simplicité des lieux tout en faisant plaisir à vos papilles gustatives. C'est une véritable table d'hôtel.