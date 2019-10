Congo-Brazzaville: La maladie de psoriasis peu connue des Congolais

La pathologie se manifeste par une inflammation de la peau qui se caractérise généralement par l'apparition d'épaisses plaques. Le 29 octobre de chaque année, les nations du monde sont appelées à lutter contre celle-ci par des actions d'hygiène générale.

Le psoriasis est le plus souvent confondu au zona, plus douleureux et caractérisé par des éruptions cutanées sur le thorax, le dos, les fesses, la nuque ou le visage. Le zona est une maladie infectieuse causée par le réveil du virus de la varicelle, alors que le psoriasis se manifeste par des plaques qui apparaissent à différents endroits du corps, généralement sur les coudes, les genoux, les aisselles et le cuir chevelu. La maladie crée des démangeaisons par endroits. Contrairement aux idées reçues, les spécialistes attestent que le psoriasis n'est jamais contagieux. Il n'y a pas de virus ni de bactérie du « pso ». Hormis d'autres causes très nombreuses, cette maladie est aussi génétique.

Parmi les causes connues, il y a, entre autres, le manque d'hygiène de vie, le stress et le traumatisme dû aux conflits ou autres problèmes psychologiques, la prise de médicaments non prescrits par le médecin, des fatigues excessives, des chocs émotionnels, une consommation excessive de tabac et de boissons alcoolisées. Ces inflammations provoquent des démangeaisons. Plus l'on se gratte, plus l'inflammation est importante et les démangeaisons persistent. D'où l'hydratation quotidienne de la peau avec une crème indiquée ou le lait corporel en massant légèrement.

Comment se traite la pathologie ?

Le psoriasis peut disparaître spontanément sans que l'on sache pourquoi ni comment. « Dans 80 % des cas, c'est une maladie bénigne, mais elle peut être problématique quand les plaques sont visibles et les patients en souffrent», notent les dermatologues. Le psoriasis gêne les relations socioprofessionnelles. Le traitement local de ses formes habituelles conseille, entre autres, des dermocorticoïdes, des produits à base d'analogues de la vitamine D3 et autres produits à application locale (topique), méthotrexate, acitrétine (dérivé de la synthèse de la vitamine A), ciclosporine et autres.

Soulignons que la Journée internationale de lutte contre cette pathologie vise à sensibiliser le public à cette maladie, afin qu'elle soit mieux connue et comprise, et aussi favoriser un mouvement d'entraide vis-à-vis des patients et de leur famille. En effet, le développement d'une dermatose est toujours perturbant car il instaure une sorte d'acharnement thérapeutique pour faire disparaître les lésions à tout prix, soit le patient refuse de communiquer et choisit l'isolement pour ne plus avoir à souffrir des regards et remarques. D'où les services de santé sont appelés à beaucoup communiquer sur cette maladie.