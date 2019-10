Congo-Brazzaville: Paiement en ligne - Les opérateurs économiques ponténégrins peuvent désormais utiliser l'epay Congo

La plate-forme électronique a été présentée, le 24 octobre à Pointe-Noire, par Guy Noël Ondongo, directeur du système d'information au ministère des Finances et du budget, accompagné des représentants de la société Airtel et de la Banque postale du Congo.

Une projection vidéo sur l'utilisation de l'epay Congo a été faite en vue de permettre aux participants de s'approprier ce nouveau mode de règlement en ligne de leurs droits et taxes à travers le portail eDouanes, en utilisant les services d'Airtel Money ou le Netbanking de la Banque postale du Congo.

« Epay est une solution de paiement électronique et moderne permettant aux opérateurs économiques et aux importateurs d'effectuer le paiement de toutes les opérations douanières de façon sécurisé, rapide et facile. Deux modes de paiement existent sur cette plate-forme, notamment le paiement via Netbanking, une solution de la Banque postale du Congo, et le paiement via Airtel Money, une solution d'Airtel Congo », a expliqué Guy Noël Ondongo, présentant la plate-forme, son objectif et ses avantages.

Epay Congo a été officiellement lancé, le 10 octobre à Brazzaville, par le ministère des Finances et du budget. Elle représente la première plate-forme des paiements en ligne des droits et taxes en République du Congo et fait partie de la réforme des systèmes d'informations dans les régies financières, engagée par ce ministère en vue de mieux collecter et sécuriser les recettes publiques.

Les participants à sa présentation à Ponte-Noire ont fait part toutefois de leurs préoccuapations portant sur les mesures de sécurité des transactions, les problèmes de connexion sur le réseau internet, le taux des transactions et autres.