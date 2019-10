Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'Etoile du Congo a encore mis le point dans la poubelle

Contre les Aiglons, les Stelliens n'ont pas réussi à mettre à la fois un terme à leur pénurie de victoires et des points qui dure depuis le démarrage de la compétition.

L'Etoile du Congo a concédé un match nul d'un but partout, le 23 octobre, au stade Alphonse-Massamba-Débat, face au Club athlétique renaissance aiglons (Cara) en match en retard de la troisième journée. Cette rencontre avait été décalée à cause des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations, l'Etoile du Congo ayant été le club le plus représentatif en équipe nationale avec plus de dix joueurs convoqués. Mais avec les meilleurs joueurs du moment dont ils disposent, les vert et jaune peinent à lancer leur saison. C'est tout le paradoxe.

Les Stelliens, faut-il le rappeler, sont la lanterne rouge du championnat avec zéro point, pour la simple raison qu'ils ont continué, jusqu'au terme de ce match, à payer les conséquences des actes posés par leurs supporters lors de la rencontre de la première journée contre Patronage Sainte-Anne.

Le match s'était pourtant soldé sur un score de parité 1-1, mais sur le papier, Etoile du Congo était obligée de perdre ce point parce qu'elle avait finalement perdu le match par forfait.

« L'Etoile du Congo perd le match par forfait et aura un point de perdu sur le classement général », disait l'avis d'homologation. Raison pour laquelle, le point de ce match nul contre le Cara n'est plus comptabilisé. Mais sur le déroulement du match, l'Etoile du Congo peut nourrir à la fois des regrets tout comme se satisfaire de ce nul.

Après une entame totalement réussie, les Stelliens ouvraient le score à la 15e mn, grâce à Mignon Etou Mbon, reprenant victorieusement de la tête le centre de Dorvel Dibekou. Mais à la 25e, sur une erreur individuelle, les poulains de Cédric Nanitelamio ont perdu cet avantage, quand Chandrel Massanga Matondo a remis les deux équipes à égalité. L'Etoile du Congo va ensuite jouer toute la moitié de la seconde mi-temps en infériorité numérique. Rozal Varel a été expulsé pour cumul de cartons. Les Stelliens ont réussi à contrer la pression des Aiglons. Ce qui est étonnant, ce sont eux, d'ailleurs, qui sont passés près d'une victoire contre Matheus Botamba qui a manqué de réalisme sur sa frappe à la 87e mn, échouant sur le poteau...

Un déplacement décisif

L'Etoile du Congo devrait patienter pour ouvrir son compteur à point. Et le déplacement de Pointe-Noire, ce dimanche contre Nico-Nicoyé, s'annonce décisif. « On gère les matches les uns contre les autres et après, on peut penser être en mauvaise posture, puis se relever après. Nous devons nous préparer pour aller à Pointe-Noire livrer un match au cours duquel, nous allons nous montrer dignes sur le terrain en bataillant pour la victoire dans l'attitude de jeu et l'engagement. Il faut faire mieux », a souligné Cédric Nanitelamio, le coach de la formation stellienne.

Son équipe n'est pas la seule perdante de ce match. Les Aiglons aussi. Le Cara se classe actuellement quatrième avec sept points, distancé de deux points par V Club Mokanda qui caracole seul en tête avec neuf points.

« Ce n'est pas un championnat que nous jouons contre V Club. Pour l'heure, on essaie de jouer match après match, tout en sachant que chaque rencontre vaut trois points . J'avais dit que le Cara était une équipe en reconstruction, par rapport à celle de la saison dernière qui a été demontée. Nous essayons de jauger ces jeunes après chaque match », a expliqué Jean Eloi Mankou, l'entraîneur de Cara.

Pour lui, le prochain match de dimanche contre les Diables noirs, comptant pour la clôture de la quatrième journée, sera aussi déterminant que celui contre l'Etoile du Congo. « C'est une autre paire de manches. Le Cara a joué contre l'Etoile du Congo. Maintenant, nous pensons aux Diables noirs. Nous allons nous atteler à préparer ce match même si devant nous, nous n'avons que trois jours pour le faire », a-t-il déclaré. Notons que les Diables noirs ont joué leur match de la troisième journée, le 20 octobre, contre Patronage Sainte-Anne (0-2)

Le programme de la quatrième journée

Samedi 26 octobre, Patronage joue contre Interclub. Le 27 octobre, le Racing club de Brazzaville (RCB) accueille V Club, puis le Cara sera aux prises aux Diables noirs. A Pointe-Noire, l'AS Cheminots accueille Tongo FC avant Nico-Nicoyé-Etoile du Congo. A Dolisie, l'AC Léopards va se mesurer à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), puis à Owando, l'AS Otoho recevra le FC Kondzo.

Le classement issu de la troisième journée

1-V Club (neuf points) ; 2- JST (sept points+6); 3- Patronage (sept points+5); 4-Cara (sept points+3); 5-AS Otoho (cinq points), 6-AC Léopards (quatre points+1); 7- Diables noirs (quatre points+0); 8-Nico-Nicoyé (quatre points+0); 9-FC Kondzo (quatre points-1); 10- Interclub (trois points), 11- Tongo FC (un point-2); 12-RCB (un point-4), 13-AS Cheminots (un point-5) et 14-Etoile du Congo (zéro point).