Congo-Kinshasa: Prix Anzisha - Yannick Kimanuka lauréate de l'édition 2019

La jeune entrepreneure de 21 ans, originaire de la République démocratique du Congo, a remporté la distinction dotée de vingt-cinq mille dollars américains, le 22 octobre à Johannesburg, en Afrique du Sud, face à dix-neuf autres candidats. Cette année, vingt finalistes, originaires de seize pays, étaient en compétition.

Les finalistes étaient originaires du Zimbabwe, du Ghana, du Kenya, de l'Égypte, de la Somalie, de la Gambie, de la Tanzanie, de la République du Congo, de la RDC, de la Sierra Leone, de l'Ouganda, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Éthiopie et du Bénin.

Le Prix Anzisha est consacré aux jeunes entrepreneurs, âgés de 15 à 22 ans, qui ont développé et mis en œuvre des solutions innovantes face aux défis sociaux, ou qui ont initié des entreprises prospères au sein de leurs communautés. Fruit d'un partenariat entre l'African leadership foundation et la Mastercard foundation, ce prix vise à identifier, soutenir et célébrer les jeunes entrepreneurs africains dont les idées, les projets et les entreprises exploitent le pouvoir de redéfinir et de réinventer la trajectoire de croissance de l'Afrique.

Plus de cinq cents candidatures ont été enregistrées cette année. Bien que les candidats proviennent de divers secteurs, les entreprises agricoles ont soumis le plus grand nombre de candidatures.

Yannick Kimanuka, 21 ans, est la fondatrice du complexe scolaire Kim, une école maternelle et primaire qui vise à améliorer les performances scolaires des enfants dans sa communauté. Elle a grandi dans la province du Nord-Kivu. Élevée par une mère célibataire, elle a remarqué que les écoliers de sa région avaient un accès limité à une éducation de qualité. Ainsi, le complexe scolaire Kim a pour objectif de préparer les enfants à être compétitifs sur le plan international. Pour ce faire, il poursuit quatre objectifs prioritaires: fournir à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale ; promouvoir la confiance en soi et le développement de chaque élève ; amener tous les élèves à s'approprier les connaissances et à acquérir les compétences qui les rendent utiles à la société ; préparer tous les élèves à être des citoyens responsables. Ce complexe scolaire a été approuvé par le ministère de l'éducation de la RDC. « "Je suis très heureuse. Je ne peux pas le croire. Merci à l'équipe d'Anzisha et à mes collègues finalistes. Ce soir, non seulement je suis remplie de joie, mais également d'espoir pour l'avenir de ce continent. Mes collègues entrepreneurs ont nourri mes passions et mes désirs pour un continent meilleur », a déclaré Yannick Kimanuka, lors de son discours de remerciement.

La République du Congo et le Kenya également à l'honneur

La deuxième place du concours est revenue à Osvaldo Rey Mokouma,19 ans, de la République du Congo, fondateur d'AquagriTech, une entreprise qui valorise les biodéchets urbains. Il recevra quinze mille dollars américains. Un an après son ouverture, AquagriTech a adopté la technologie d'une serre urbaine produisant du poisson, des fruits et des légumes frais et sains toute l'année. « Je veux dire aux jeunes entrepreneurs que l'Afrique a besoin de nous et que nous devons travailler dur pour voir le changement que nous souhaitons et postuler pour le prix Anzisha », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Cecil Chikezie, un entrepreneur kényan âgé de 22 ans et fondateur de la société Eco Makaa, a remporté la troisième place. Cette entreprise connecte les producteurs locaux de briquettes de combustible à des clients, en recrutant les petits producteurs de briquettes de la communauté. En tant que deuxième finaliste, il recevra douze mille cinq cents dollars américains. «C'est une expérience qui a changé ma vie et j'ai hâte de réaliser mon rêve d'améliorer la vie de mes pairs», a déclaré Cecil Chikezie.

Cette année, le forum du prix Anzisha a consacré une demi-journée à des ateliers qui ont notamment permis aux parties prenantes de repenser leur approche de l'entrepreneuriat des jeunes.

Les vingt finalistes ont participé à un camp d'entraînement de onze jours sur le campus de l'African learship academy, où ils ont été encadrés par des experts du secteur pour leur permettre de gérer leurs entreprises avec succès. Ce camp d'entraînement, indique-t-on, favorise la création de synergies de collaboration entre les jeunes entrepreneurs et devrait se poursuivre après leur séjour à Johannesburg. Une fois de retour dans son pay, chaque finaliste recevra deux mille cinq cents dollars américains comme prix et rejoindra la prestigieuse bourse Anzisha. Le programme de bourses comprend huit possibilités personnalisées d'aider les boursiers à développer leur entreprise. Cette année, ce programme de bourses comprendra une nouvelle initiative de consultation et des projets de jumelage d'emplois visant à offrir des possibilités uniques à tous les boursiers.

Les candidatures pour le prochain Prix Anzisha débuteront le 15 février 2020.