Maroc: Les amateurs font leur cinéma à Oujda

La 5ème édition du Festival Oujda national du film amateur (FONFA) s'est ouverte mercredi au Théâtre Mohammed VI, dans la capitale de l'Oriental, sous le thème «Le cinéma amateur : une passion inébranlable pour une créativité inépuisable». Organisé par l'Association Message d'Art, ce festival connaît la participation de 11 courts métrages de réalisateurs venus de différentes villes du Maroc, en lice pour les prix de cette édition et qui seront départagés par un jury présidé par le réalisateur Hassan Dahani.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Azzedine Messaoui, a indiqué que ce rendez-vous cinématographique vise à encourager les jeunes talents et leur permettre de bénéficier de l'expérience de cinéastes et professionnels de renom. Les organisateurs ont visionné 40 films candidats et sélectionné 11 courts métrages, qui sont en lice pour 6 prix, a-t-il précisé, notant que cette édition est marquée par des projections de films dans la prison locale d'Oujda et dans des établissements scolaires.

Le programme de cette édition comporte aussi une master class encadrée par le réalisateur Mohamed Ismail et la projection de films hors compétition de réalisateurs de renom, a ajouté M. Messaoui, mettant l'accent sur l'hommage qui sera rendu lors de cette édition au critique de cinéma Ahmed Sijilmassi.

En outre, des ateliers de formation sur la direction d'acteurs et la réalisation sont organisés à cette occasion au Centre des études et recherches humaines et sociales d'Oujda (CERHSO), en plus d'une conférence autour du thème "Le cinéma amateur : entre amateurisme et professionnalisme». Au programme, figurent également une campagne de don de sang et la signature de l'ouvrage d'Ahmed Sijilmassi «Figures du Maroc cinématographique».