Angola: La réduction de l'informalité dépend du développement économique

Luanda — La réduction de l'activité informelle dépend du développement de l'économie elle-même, compte tenu de l'amélioration de l'environnement des affaires, a déclaré jeudi à Luanda l'économiste Carlos Rosado.

S'adressant à la presse, en marge de l'atelier sur l'informalité en Angola, Carlos Rosado a souligné que les programmes en eux-mêmes ne sont pas des solutions, mais qu'il est nécessaire de créer des emplois sur le marché formel, sachant que le problème n'est pas dans l'informel mais dans le formel, car les entreprises ne sont pas en mesure de créer des emplois.

De son côté, Marcelino Pinto, directeur national de l'économie, de la compétitivité et de l'innovation du ministère de l'Économie et Planification, a indiqué qu'il était nécessaire d'écouter plusieurs acteurs du secteur de l'économie informelle, car l'approche renvoie à un débat non consensuel.

Il a expliqué que l'Exécutif cherchait à trouver des mécanismes incitatifs pour les informels, à obtenir un soutien de la sécurité sociale, à payer des impôts, à payer une carte et à être reconnus. L'Exécutif entreprend une série d'actions pour créer des stratégies globales visant à réduire le niveau d'informalité, qui représente actuellement 35% du produit intérieur brut (126,76 milliards USD en 2018). En ce qui concerne l'emploi, les données de l'Institut national de la statistique sur l'emploi et le chômage indiquent que 61% de la population active, soit plus de neuf millions d'Angolais, sont employés dans les secteurs formel et informel, alors que 28, 8% sont au chômage.