Angola: Bornito de Sousa appelle à la contribution des universités

Benguela — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa a invité mercredi les universités angolaises à promouvoir des connaissances scientifiques, car elles contribuent à résolution des problèmes réels tels que la sécheresse, la faim, le paludisme, la pauvreté, l'agriculture et l?économie.

S'exprimant lors du VIe Forum des Institutions de l'enseignement supérieur privées d'Angola (IESPA), où il a animé une conférence sur le "Rôle de l'enseignement supérieur privé en tant que partenaire de l'État dans le processus de développement du pays", le vice-président a déclaré que les universités devraient regarder le pays dans son ensemble.

Pour cela, a-t-il poursuivi, l'école doit changer et son objectif devrait passer du savoir à la compréhension, avec les technologies au service de l'apprentissage.

Selon lui, bien qu'il y ait des riches, le pays devrait avoir une classe moyenne essentiellement solide, capable de promouvoir le développement durable et la modernisation de l'Angola.

L'homme politique a noté qu'avec 300.000 étudiants universitaires inscrits dans 89 établissements de l'enseignement supérieur (42.000 étudiants accueillis dans 56 établissements publics), qui dispensent 905 cours, le pays devrait adopter les meilleures pratiques pour atteindre la qualité de l'éducation souhaitée.

À cette fin, a-t-il souligné, la qualité de l'enseignement supérieur devrait reposer sur la qualité des enseignants, à partir de l'école maternelle, ou soit sur la qualité du système éducatif dans son ensemble, mettant à jour les matières scolaires et ayant une maitrise des fondamentaux de méthodologies de l'enseignement des étudiants qui accèdent à l'enseignement supérieur.

L'orateur a souligné que les pays du sud-est asiatiques et certains pays européens avaient mis en place des modèles d'éducation et de l'enseignement de référence, en particulier à Singapour, et l'Angola pouvait suivre ces exemples adoptant une méthode d'enseignement positif propre, en associant ainsi quantité et la qualité.

Heureusement, a-t-il rappelé, le Plan national de formation de cadres préconise déjà la nécessité de changer le cadre actuel, qui présente plus de techniciens dans les domaines des sciences sociales, humaines, scientifiques et des technologies, comme c'est le cas dans certains pays développés.

Bornito de Sousa estime que le pays devrait former des jeunes à la "4e Révolution industrielle", qui construiront et vivront la stratégie de l'Angola des années 2050, dont la génération vivra avec des concepts tels qu'Internet, les Smartphones, les énergies renouvelables, les drones et l'informatique quantique, les TIC, la sécurité cybernétique, la biotechnologie, les bibliothèques virtuelles, entre autres avantages de la science.

D'autre part, il a appelé les universités à s'unir aux efforts déployés par l'exécutif pour améliorer le système éducatif en Angola.

Le VIe Forum de l'IESPA a lieu à Benguela du 23 au 25 octobre, avec la participation de plusieurs établissements d'enseignement supérieur privés qui discutent des voies pour l'amélioration de l'enseignement supérieur dans le pays.