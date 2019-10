Angola: Russie - Le pays veut de nouveaux partenariats dans l'éducation

Sotchi (Des envoyés spéciaux) - Le gouvernement angolais a exprimé mercredi à Sotchi, l'intérêt de renforcer le partenariat avec la Russie dans le domaine de l'enseignement supérieur, par le biais de la formation de personnel spécialisé en enseignement polytechnique.

L'intérêt a été manifesté par la ministre de l'Enseignement Supérieur, Sciences, Technologie et Innovation, Maria Sambo, qui a dit que le but était d'augmenter l'employabilité en Angola et contribuer à la viabilité du processus de la diversification économique.

"J'ai exprimé l'intérêt de l'Angola pour une formation plus tournée vers les professions, vers à la diversification de l'économie et au besoin de formation des professionnels visant à augmenter l'employabilité", a-t-elle déclaré.

Selon la responsable qui parlait à la presse en marge du Forum Économique Russie-Afrique, le projet doit être étudié par les deux parties, russe et angolaise.

"Les accords doivent être paraphés entre les universités des deux pays.", a-t-elle dit.

La ministre a annoncé la réalisation des visites dans certaines institutions d'enseignement supérieur de la Russie dans le but de créer les conditions pour la création de nouveaux partenariats.

L'Angola et la Russie ont une coopération intense dans le domaine de l'éducation.

Près de 1800 Angolais suivent les études supérieures, licence et troisième cycles, en Russie, dans les domaines techniques et professionnels tels que la construction, l'ingénierie et la médecine.

La coopération entre les deux États dans le domaine de l'éducation a permis l'envoi de plus de 20.000 étudiants angolais, pour enseignement secondaire, la licence et troisième cycles.