Angola: Le ministre du Commerce souligne l'importance de la "Cidade da China"

Luanda — Le ministre du Commerce, Joffre Van-Dúnem Júnior, a souligné jeudi, à Beijing, l'importance du complexe commercial "Cidade da China" (ville de la Chine) en Angola, qui crée de nombreux emplois pour les jeunes à la recherche de leur premier emploi.

Joffre Van-Dúnem Júnior parlait lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Foire du Mobilier de la Ville de la Chine, qui se tiendra du 24 octobre au 24 novembre dans le district de Viana, à Luanda.

Selon le gouvernant, le pays devrait passer d'importateur à producteur, dans le but de réduire les dépenses financières liées à l'achat de produits alimentaires et autres à l'étranger.

Il a également indiqué que le but de cette foire est de créer des plates-formes entre les différents producteurs.

Le président du Conseil de l'administration de la "Ville dela Chine", Jack Huarg, a déclaré que l'Angola accélérait le processus de diversification économique, en particulier le développement industriel, qui nécessite la participation de nombreux investisseurs étrangers expérimentés.

Il a toutefois noté que l'expérience réussie des 40 années de réforme et d'ouverture de la Chine pourrait justifier l'étude de ce pays asiatique pour que de plus en plus d'entreprises y participent.

Par ailleurs, il a dit que les entreprises chinoises accéléraient la recherche de localisation, de mise à jour et d'amélioration en participant à cette foire du mobilier.

Le responsable a ajouté qu'en tant que plateforme de services commerciaux complexes, la "Ville de la Chine " avait pour objectif de distribuer dans tout le pays tout ce qui est produit en Angola.

Il a également annoncé la poursuite de salons spécialisés dans différents secteurs tels que l'habillement, les appareils ménagers et l'électronique, ainsi que la création de plates-formes de qualité pour les usines, afin de promouvoir le développement de l'industrie par le commerce et la création d'emplois.

Douze exposants participeront à la foire, à laquelle assisteront l'ambassadeur de Chine en Angola, Gong Tao, ainsi que des représentants de l'administration municipale de Viana. "Ville de la Chine", l'un des plus grands complexes commerciaux chinois de Luanda, créé par la société "Hua Dragão", située dans la municipalité de Viana, sur l'avenue "Comandante Fidel Castro", dispose de 16 navires répartis sur 400 magasins.

Fondée en 2014 par Chen Xiao Jun, «Hua Dragão» excelle dans l'immobilier, l'industrie, le commerce (vente au détail et en gros) et l'importation et l'exportation.