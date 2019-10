Angola: Russie - Le Président de la Républiques souhaite une coopération plus intense

Sotchi — Le Président angolais, Joao Lourenco, a admis jeudi, à Sotchi, que le partenariat entre la Russie et l'Afrique n'avait pas encore atteint les niveaux souhaités et s'est engagé à travailler pour une véritable coopération économique.

Intervenant lors d'une rencontre formelle avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique, le Chef de l'Etat a déclaré que des échanges entre Africains et Russes avaient déjà lieu, mais qu'une coopération économique plus intense était envisagée. "Nous ne cherchons pas seulement de l'aide, mais en premier lieu, une véritable coopération économique entre nos Etats", a-t-il indiqué.

Selon João Lourenço, les deux parties ont un potentiel considérable à réaliser, raison pour laquelle ils chercheront à donner la priorité au renforcement de ce partenariat pendant son mandat. Par ailleurs, le Président de la République s'est félicité de la tenue du premier Sommet des Chefs d'État et de gouvernement russo-africains (qui s'achève ce jeudi soir), qu'il a jugé "très important" pour le renforcement des relations russo-africaines. Il a reconnu l'aide des Russes dans la libération des pays africains, soulignant qu'aujourd'hui le continent est libre grâce à l'engagement de l'ancienne Union soviétique. Le Chef de l'Etat a toutefois regretté le fait que le Sahara occidental se trouve toujours dans une situation de dépendance politique, qu'il a considéré comme "malheureuse". Pour sa part, le Président de la Russie a remercié l'Angola pour sa participation au sommet et au Forum économique Russie-Afrique, qui se tient à Sotchi depuis mercredi. Il a affirmé que l'Angola restait un partenaire important pour son pays, ajoutant que les entreprises publiques russes travaillaient déjà pour concrétiser les accords signés lors de la visite d'Etat de João Lourenço en Russie en avril dernier.

La puissance européenne coopère avec l'Afrique dans divers domaines de spécialisation, mettant l'accent sur les secteurs de l'énergie, de la sécurité et de la diplomatie. Dans le cadre de sa politique étrangère, la balance commerciale avec les pays africains a été portée de 5,7 milliards USD en 2009 à 20,4 milliards USD en 2018. La Russie consolide sa coopération avec les pays africains en se concentrant sur le secteur de l'énergie, où elle possède une vaste expérience, outre des investissements dans le pétrole et le gaz et des connaissances nucléaires. Elle offre également une coopération militaire et des armes relativement peu coûteuses aux pays bénéficiant de petites subventions mais présentant des problèmes de sécurité majeurs. Dans le domaine économique et des investissements en Afrique, il est en croissance et ses investissements en 2018 ont atteint 20 milliards USD. Les chiffres présentés jeudi par le Président Vladimir Poutine montrent que les échanges commerciaux entre la Russie et les Africains ont augmenté deux fois au cours des cinq dernières années, en particulier dans les gisements de pétrole et de gaz et dans les technologies.