Cameroun: Région, Est - Atanga Nji demande à la justice d'avoir la main lourde sur les bandits de grand chemin

C'est l'une des recommandations fortes de la réunion d'évaluation sur la sécurité, que vient de tenir ce jour, Paul Atanga Nji le ministre de l'Administration territoriale ( Minat), à Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est.

Paul Atanga Nji a tenu une réunion d'évaluation sécuritaire sur la région de l'Est. Le conclave a eu lieu dans les services du gouverneur de céans, Grégoire Mvongo. Y ont pris part, les hautes autorités administratives et militaires, de la région, ainsi que le procureur général de la Cour d'appel de céans.

Selon le Minat qui cite les rapports reçus, les agressions, le phénomène de coupeurs de routes et les braquages, ont baissé. Une performance que le patron de la territoriale attribue aux mesures prises par le gouverneur de l'Est, de limiter l'activité des moto taxis aux heures convenables. Non sans rappeler que la sécurité peut viabiliser l'activité touristique à l'Est.

Pour ce qui est des projets de développement, Paul Atanga Nji a indiqué qu'il est question que ces derniers soient effectivement réalisés. " Nous sommes dans le Septennat des Grandes opportunités du chef de l'État Paul Biya. Ce qui signifie que c'est le bien-être des populations qui, est notre priorité ", a rappelé le Minat, au cours d'une séance de travail axée sur la situation économique et sociale, ainsi que sur l'etat d'esprit des populations. Et le membre du gouvernement d'appeler la justice " d'avoir la main lourde sur les bandits de grand chemin ".

Abordant le volet politique, Paul Atanga Nji a demandé aux autorités administratives, de veiller sur la distribution des cartes électorales aux personnes inscrites sur le fichier électoral, et de s'assurer de l'implémentation des démembrements d'Elecam (Elections Cameroon, Ndlr). " C'est le président de la République qui est le seul maître du calendrier électoral. Nous ne savons pas quand il va les convoquer. Mais en tant que bras séculier de l'État en la matière, nous devons nous préparer et être prêts ", a fait savoir le Minat.

Et sur le problème des délestages dans la région de l'Est, Paul Atanga Nji a demandé qu'en soient connues les causes, et que des propositions soient faites à ce propos, pour qu'Eneo l'entreprise chargée de la distribution d'énergie électrique au Cameroun, remédie à la situation. Les villes de la région de l'Est, dont Bertoua, sont presque tout le temps, plongées dans le noir. Toute chose qui favorise l'insécurité.

Pour ce qui est des infrastructures, le Minat a relevé la nécessité d'en construire, et de réhabiliter d'autres. " Cela est important pour les activités économiques ", a-t-il relevé.

S'attardant enfin sur le processus de rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains commencé hier mercredi 23 octobre 2019, Paul Atanga Nji a appelé les autorités administratives et militaires à la vigilance. " Nous partageons une très longue frontière (800 km, Ndlr), avec la Centrafrique. Nous devons être vigilants et éviter que des malfaiteurs s'infiltrent sous le couvert de réfugiés, et viennent commettre des forfaits chez nous".