Sénégal: Mountaga Sy sur le Rapport Doing business 2020 - «Le pays est sur la bonne voie avec le gain de 18 places »

Le Rapport Doing business 2020 a été lancé hier au siège de la banque mondiale à Dakar . Présent à la rencontre, le directeur général de l'Apix soutient que le Sénégal est sur la bonne voie avec le gain de 18 places et l'amélioration du score de plus de 5 points.

Le directeur général de l'Apix, Mountaga Sy a pris part ce jeudi, au lancement du Rapport Doing business 2020. Il s'est félicité de la place du Sénégal. «Concernant Doing business, le Gouvernement après avoir progresser de plus de 40 places ces dernières années, lance l'assaut pour entrer d'ici les deux ans dans le top 90.

Les résultats qu'on vient de nous présenter montrent qu'on est sur la bonne voie avec le gain de 18 places et l'amélioration du score de plus de 5 points », a déclaré M. Sy.

Il se réjouit de l'effectivité du télépaiement avec etax qui permet d'honorer sa contribution fiscale sans se déplacer, de l'entrée en vigueur de la Contribution économique locale qui simplifie 3 taxes en une et de l'amélioration du taux de couverture du bureau d'information sur le crédit, sans oublier l'opérationnalisation du tribunal de commerce.

«Ces mesures qui ont porté cette année principalement les progrès du Sénégal dans la présente notation Doing Business 2020 », a-t-il dit.

Selon le directeur général de l'Apix, il est démontré que les facilités en terme de paiement de taxes et de l'accès au crédit permettent aux Pme de se libérer des lourdeurs et de contraintes administratives pour se concentrer à la production afin d'accroitre leur part de marché et la création d'emploi.

Il a souligné que le Gouvernement va poursuivre cet élan en matérialisant toutes les réformes inscrites dans sa feuille de route.

Il s'agit entre autre pour le cycle Doing business 2021 de réaliser dans les mois à venir ces mesures.

Il s'agit de la prise d'un décret pour l'intégration dans grands facturiers dans le Bureau d'Information sur le crédit et de l'enrôlement des données pour faire passer le taux de couverture du registré privé (Bic) de 8% à au moins 15% ; l'établissement d'un tarif unique de frais de service par la rationalisation des frais appliqués par les consignataires et les manutentionnaires ; la gestion électronique des procès par les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers au niveau du Tribunal de commerce hors classe de Dakar ; le déploiement de la plateforme électronique de déclaration et paiement des taxes sociales (Ipres et Css) et la création d'entreprise en ligne en assurant les paiements des redevances par les notaires grâce à l'interconnexion entre orbus-entreprise et la plateforme électronique de paiement de la Dgid.

«De façon globale les réformes de la phase 2 du Pse apporteront des réponses sur l'accès à des terres sécurisées, à un cadre de contractualisation équilibré et durable entre employés et employeurs, à un paquet investisseur attractif avec un impact direct sur l'emploi, à un renforcement de la protection des investisseurs et à l'information sur le crédit.

L'Etat jouera à cet effet son rôle de régulateur et aménagera toutes les conditions permettant au secteur privé national et international de jouer pleinement leur rôle et de profiter des opportunités du pays et de l'intégration africaine », a déclaré Mountaga Sy.