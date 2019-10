Togo: Gogoligo rallonge la chaine de mobilisation et lance un appel patriotique à tous les Togolais

Décidément, la chaine de mobilisation de Telefood 2019 continue de conquérir les cœurs des artistes togolais biens connus.

Aisin, après King Mensah, Bibish Mola, et Joy La Foudre, c'est l'humoriste togolais, Gogoligo, qui prend fait et partie pour cette opération devant conduire à mobiliser environ 800 millions de F cfa pour la création de 1000 entreprises agricoles pour de jeunes togolais et femmes.

L'homme, tout comme Joy La Foudre par une vidéo, appelle les Togolais à faire leur petite contribution soit-elle pour acter les projets Camp mobile du futur et Simulgames montés par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, en faveur de la jeunesse togolaise.

Et dans une interview qui explique sa démarche, le plus connu des humoristes, dit avoir "un regard positif sur le projet, parce que créer 1000 emplois dans le secteur agricole pour les jeunes et les femmes, c'est une très bonne chose.

Cela va beaucoup aider non seulement le gouvernement mais la population toute entière à trouver de quoi survivre".

[Aussi, soutient-il s'être engagé "pour la réussite de Téléfood pour la bonne cause", parce que avance-t-il, que "si aujourd'hui on demande à tout le monde de se mobiliser et de contribuer pour la réussite de l'opération Téléfood pour la création de 1000 emplois pour la jeunesse, moi je pense que ma contribution c'est ma voix. Je suis la voix des sans voix je dirai.

Je suis l'une des stars la plus reconnue sur le plan national et international. On dit souvent que la voix de l'humoriste est plus écoutée que celle de l'autorité. Donc je profite de ma voix pour apporter ma contribution à cette Opération.

Donc je vois que juste ma vidéo portera de grands impacts sur l'initiative, parce que quand les gens me voient parler, ils demanderont, qu'est-ce qu'il raconte encore, qu'est-ce qu'il dit pour nous faire marrer encore et voilà le message, ça passe".

Remerciant les initiateurs d'une telle initiative appuyée d'une tombola pour d'ailleurs faire aussi gagner des prix aux donateurs, il " demande à toute la population togolaise de contribuer, même si c'est 500FCFA, même si c'est 1000FCFA, même si c'est 5000 FCFA, tu as déjà contribué.

Même si tu ne donne pas comme ça, une fois que tu essaie de jouer à la grande tombola avec 200 FCFA qui va permettre à gagner encore beaucoup de lots, tu as déjà participé. Il suffit juste d'envoyer DON par sms au 2828, tout réseau (togocel ou moov).

Tu peux faire également ta contribution par Tmoney ou par Flooz ou par compte bancaire. Pour soutenir la création de 1000 entreprises agricoles au Togo, envoyez DON par sms au 2828 ou en faisant un transfert d'argent mobile aux numéros flooz : (00228) 99951989 ou T-money (00228) 90269473/90908422 ou encore par virement bancaire sur le N° 7010231410356501 ECOBANK-Togo".

Voilà un appel patriotique qui devra aussi y apporter à cette mobilisation de dons en faveur des jeunes entrepreuneurs agricoles togolais.