Togo: Abdoul-Ganiou Dermani fait parler de son ART et de l'Afrique !

Depuis le 7 Octobre dernier et ceci jusqu'au 31 Octobre prochain, se tient à Manille en République des Philippines, l'exposition collective "From Manila to Dhaka" (De Manille à Dacca). Et le Togo n'est pas absent.

De par son artiste plasticien et vidéaste résidant à Stuttgart en Allemagne, Abdoul-Ganiou Dermani, le pays est bien représenté. En fait, le vidéaste prend part à cette à l´exposition collective "From Manila to Dhaka" (De Manille à Dacca).

Parlant du "From Manila to Dhaka" (De Manille à Dacca), il est à noter que c'est une exposition collective de 14 artistes internationaux de 10 pays, qui ont participé à la 18 ème Biennale de l´Art Asiatique 2018 à Dacca au Bangladesh.

Ce projet artistique est porté par l´artiste et galeriste Philippin Tres Roman, qui est l´un des trois artistes représentants la République des Philippines à la Biennale du Bangladesh en septembre 2018.

L´exposition est soutenue par the National Commission for Culture and the Arts (NCCA), une institution gouvernementale sous la Présidence de la République des Philippines, en collaboration avec l´Ambassade du Bangladesh à Manille.

Elle se tient dans le cadre du mois des Musées et Galeries, à la Galerie de National Commission for Culture and the Arts (NCCA) à Manille en République des Philippines.

Le Togolais est le seul Africain parmi les artistes participants qui sont de l'Allemagne, Bangladesh, Malaisie, Mexique, Palestine, Philippines, Pologne, Thailand et Vietnam.

C'est la première fois pour le vidéaste et artiste plasticien togolais qui a fait déjà flotter le drapeau de son pays et du continent africain dans plusieurs pays, d'exposer aux Philippines où il est appelé à présenter trois vidéos "S-map-Phone", "Afrika" et "Akaba-Mbele".

A noter qu'avant le rendez-vous philippin, la vidéo "How to make a better world ?" (Comment construire un monde meilleur ?) a été présentée au Festival WNDX à Winnipeg au Canada, du 2 au 6 octobre 2019.

Pour la petite histoire, cette vidéo a été présentée récemment à Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong, dans le cadre du Festival SIFA (Septembre 2019) et le Festival de Film Grand Public du Togo (Août 2019).