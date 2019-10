Cote d'Ivoire: Bienfaisance - Une ONG allemande offre un groupe scolaire de 244 millions de Fcfa à Tchécou-carrefour

Un groupe scolaire composé de deux écoles de six classes chacune (Ecole 1 et Ecole 2), avec un bureau équipé pour chacun des directeurs.

A cela, s'ajoute une école maternelle de 3 classes, plus un bureau du directeur équipé. Sans compter les trois logements d'instituteurs, les seize (16) toilettes et l'aire de jeux... Le coût de réalisation de ces travaux entièrement financés par l'Ong Ngh (Nachhaltig Gegen Hunger) ou « Action durable contre la faim » est estimé à deux cent quarante-quatre millions de francs CFA (244 000 000 FCFA).

De manière symbolique, les clés de l'école ont été remises le mercredi 9 octobre 2019, par Mme Angelica Saavedra, responsable de l'Ong Ngh, à l'Inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de M'Batto. « Ceci dans un souci de permettre aux enfants d'accéder aux salles de classes en attendant la remise officielle des clés », a souhaité la première responsable de l'Ong allemande.

L'Ong Ngh (Nachhaltig Gegen Hunger) est une organisation non gouvernementale allemande implantée en Côte d'Ivoire depuis 2001. Elle œuvre à la réalisation d'édifices scolaires et extrascolaires dans les zones rurales, en collaboration avec le ministère allemand de la Coopération, de la Fondation Bingo et l'Ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire.

L'Ong Ngh a, à son actif, une dizaine d'écoles et d'infrastructures dans diverses localités du pays. Notamment, à Thomasset-Azaguié, Boyaokro, Kounahiri, Léléblé-Taabo, Assindi, Kounfao, Ando et Bac, Béoumi, Tchécou-Carrefour, M'Batto, etc.

Isabelle Somian

Sercom: Ong Ngh