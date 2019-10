Cote d'Ivoire: Coworking et domiciliation d'entreprise - My Address s'installe à Abidjan

C'est un moment de bonheur pour la promotrice du projet, Mme Edyeh Doumbeneny Ye Ngadji, et son équipe.

L'inauguration du siège de My Address, espace de coworking, à Abidjan les II-Plateaux, est venue en effet couronner des mois d'intenses activités préparatoires.

« Nous voulons valoriser les initiatives de tous les porteurs de projets, de toutes les personnes qui ont besoin de démarrer ou de développer leurs activités. C'est ainsi que nous mettons ce cadre à la disposition de ces porteurs de projets », assure la promotrice.

Au-delà de la simple offre d'espace de travail, My Address propose aussi ses services d'accompagnement administratif pour faciliter les démarches des porteurs de projets qui parfois ne se retrouvent pas dans la panoplie des démarches à suivre.

En plus de ces services, le nouveau venu fait aussi de la domiciliation d'entreprise et du recouvrement des créances, en partenariat avec un cabinet de notaires de la place.

Le coworking présente plusieurs avantages, dont celui de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Ainsi, la plupart des espaces proposent des offres souples et modulables en fonction des besoins des travailleurs.

Ainsi on ne paie que le temps qu'on passe dans l'espace. Une flexibilité d'autant plus rentable « qu'elle permet aux coworkers de mutualiser les équipements et d'éviter de faire trop de route pour se rendre dans leurs entreprises ».

C'est donc sans surprise que la flexibilité est au cœur du concept My Addres qui ambitionne de révolutionner le coworking en Côte d'Ivoire.

Travailler au sein d'un espace coworking permet également « de tirer des bénéfices de la collaboration. En effet, la variété des profils et des secteurs représentés dans ces tiers-lieux représente une véritable opportunité pour les coworkers.

D'une part, ils permettent d'échanger et de s'enrichir des connaissances et expériences des autres mais aussi de profiter des réseaux de chacun. Ainsi, se créent de nouvelles opportunités de développement et de partenariats.

En collaborant, se créent des échanges entre des profils variés et complémentaires. Des synergies se produisent favorisant l'innovation et la productivité de chacun ».

My Address compte se développer, plus tard, à l'international, soutient la promotrice du projet.