Cote d'Ivoire: Beauté - Des professionnels du secteur instruits sur des produits

Prendre soin de son corps et de ses cheveux n'est pas forcément maîtrisé par toutes les personnes exerçant dans le domaine. Surtout lorsqu'il s'agit de conseiller le produit qu'il faut, à la personne indiquée et au bon moment.

C'est à cet exercice que Nadège Prat, formatrice en beauté de la "Coty-Slc beauty Expert", entreprise opérant dans la commercialisation de produits de beauté, s'est attelée le 17 octobre 2019, à Abidjan-Plateau.

Présentant une gamme variée de produits de beauté de cette entreprise, elle a éclairé la lanterne de plus d'un.

De la protection des cheveux en passant par leur développement sans oublier leur longévité, elle a donné des astuces nécessaires au public majoritairement composé de femmes dont des propriétaires de salon de coiffure.

Selon Nadège Prat, il faut que les femmes et les hommes arrivent à maîtriser la coloration de leurs cheveux.

Ainsi, pour donner une couleur pure et intense, et aussi maintenir le reflet et la coloration des cheveux, elle a partagé les vertus de la nouvelle collection "Wella et Nioxin", des produits innovants qui ont été concoctés pour résoudre les problèmes du cuir chevelu.

Elle n'a pas manqué de mettre à la disposition du public des produits de "Invigo de Wella". Il s'agit d'un ensemble de produits conçus dans l'esprit d'un concept propre au marché actuel.

Ces produits sont plus propices aux femmes citadines qui font un lavage fréquent pour l'énergie et la vitalité de leurs cheveux en un temps record.

Il est composé de six (6) gammes, à savoir la Couleur (color brillance), Nutrition (nutri-enrich) pour les cheveux fragilisés, Volume (Boost), Déjaunissant, Repigmentant et Cuir chevelu sensible.

Quant à la collection "Nioxin" citée plus haut, elle s'attaque aux cheveux clairsemés, fin, fragiles et qui présentent des pertes de matières.

Dans son mode d'action, cette gamme (Nioxin) est différente de celle appelée Koleston Perfect Me+, qui est la coloration d'oxydation qui couvre à 100% les cheveux blancs.