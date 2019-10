Cameroun: Jean Yves le Drian, envoyé spécial de Macron chez Paul Biya.

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a été reçu par Paul Biya. Ils ont prolongé le grand dialogue national tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019.

Au sortir de l'entretien du 10 octobre 2019 à Lyon entre les deux chefs d'Etat Français et Camerounais, Paul Biya avait confié à la presse avoir « rendu compte » à Emmanuel Macron du « grand débat » de Yaoundé. Du coup, des langues s'étaient déliées pour dénoncer cette attitude néo-colonialiste qui consiste à faire maintenir la Cameroun sous la »tutelle » de la France : il fallait rendre compte plutôt au peuple Camerounais. La réaction du présidente Macaron ne s'est pas faite attendre. Jean Yves le Drian EST Là. Venu toucher du doigt les réalités du Cameroun Post-dialogue national. Il a rencontré Paul Biya les politiques.

La Nouvelle Expression s'intéresse à « ce que Kamto et Osih ont dit à Jean-Yves Le Drian ». Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français a rencontré les leaders de l'opposition, avec qui il a abordé des sujets relatifs à la présidentielle 2018 et au Grand dialogue national. Pour Mutations voit « Aire France » dans cette visite de Drian. Et estime que La visite du ministre français des Affaires étrangères renforce l'intérêt et l'emprise de l'Hexagone sur le Cameroun. Les premiers échos de son séjour à Yaoundé. Une ingérence que supporte mal le journal Infomatin « Le Drian organise un Grand dialogue national-bis ». D'après Info Matin, l'agenda, au Cameroun, du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, laisse croire qu'il est mandaté par Emmanuel Macron pour jouer les prolongations de la palabre tenue du 30 septembre au 4 octobre, à Yaoundé.

Et pourtant, entre Cameroun-France « On est ensemble » Ecrit Cameroon Tribune. Reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, a fait part de la disponibilité de son pays à accompagner le Cameroun dans ses efforts de reconstruction après le Grand dialogue national.

Il s'agit pour Le Quotidien « d'une nouvelle dynamique ». Arrivé à Yaoundé dans la mi-journée de jeudi 23 octobre 2019, dans le cadre d'une visite de travail de deux jours au Cameroun, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, a été reçu en

audience, quelques heures plus tard, par le président de la République, Paul Biya, au Palais de l'Unité. S'exprimant devant la presse au terme de cette rencontre, M. Le Drian a indiqué que sa visite dans notre pays, la première en qualité de ministre français des Affaires étrangères, se situe dans le prolongement de l'entretien du 10 octobre dernier à Lyon, entre les présidents Paul Biya et Emmanuel Macron, en marge de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme.