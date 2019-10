Soudan: Retour des Personnes Déplacées est un Elan Majeur au Processus de Paix

Khartoum — L'Annonce du Retour de 64 000 Familles Déplacées dans l'Ouest du Darfour constitue un Puissant Elan pour le Processus de Paix et souligne que la Stabilité et la Paix sont devenues une Réalité dans tous les Etats du Darfour.

Dans une déclaration à SUNA, le Leader du Mouvement des Indépendants Nationaux Libres, Osman Ibrahim Al-Taweel a déclaré que cette Initiative ferait avancer le Processus de Paix avec les Mouvements de Lutte Armée organisés à la ville de Juba sous les auspices du Président du Sud Soudan, Salva Kiir Mayardit.

Il a appelé le Gouvernement Civil de Transition à accélérer le Développement des Zones de Guerre et à créer les Conditions et l'Environnement propices au Rapatriement Volontaire, tout en saluant les efforts déployés pour aider à creuser un nombre de Puits et à mettre en place des Ecoles et des Centres de Santé dans les Villages de Retour Volontaire situés au Sud et à l'Ouest du Darfour.

Al-Taweel a appelé la Communauté Internationale à contribuer au Développement et à la Reconstruction de ces Villages de manière à renforcer le Processus de Stabilité et de Coexistence Pacifique dans ces Régions en fournissant une assistance dans le domaine des services de base, y compris la santé, l'éducation et l'eau, ainsi que la mise en place de Projets Agricoles pour les Rapatriés afin de faciliter leurs moyens de Subsistance lorsque la plupart des habitants de ces villages pratiquent l'Agriculture.