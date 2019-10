Cote d'Ivoire: Après le meeting historique du Pdci à Yamoussoukro - Les Soroïstes veulent "prendre" le Nord

Soro rentrera en Côte d'Ivoire, Soro rentrera dans son pays », a répété Me Diarrassouba Lamine, vice-président du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (Mvci) en charge des Questions juridiques lors d'un entretien.

Celui-ci a même annoncé que le président Soro Guillaume et ses partisans tiendront un giga meeting au Nord. Ce grand rassemblement, a-t-il souligné, sera une démonstration de force. Il s'agit en réalité pour les partisans de Soro de montrer que leur candidat contrôle désormais le Nord.

« J'affirme haut et fort que Soro Guillaume a plus de partisans et de sympathisants au Nord que les autres partis.

Et on le démontrera les jours à venir avec un giga meeting. On ne dira pas la date pour ne pas que les gens nous mettent les bâtons dans les roues », a indiqué Me Diarrassouba Lamine.

Le vice-président du Mvci, le mercredi, au cours d'une conférence à son siège, a interpellé le président Ouattara sur un fait. Il s'agit, en effet, des ministres de la République actuellement en campagne pour le Rdr-Rhdp.

Me Diarrassouba Lamine, vice-président du Mvci en charge des Questions juridiques, a dénoncé cette pratique : « Nous demandons au président de la République de demander à ses ministres qui sont aujourd'hui en campagne, sans masque, de rester dans leurs bureaux et de faire le travail pour lequel ils ont été nommés », a-t-il lancé.

Pour Me Diarrassouba Lamine, ces ministres ne doivent pas travailler contre une partie des Ivoiriens. « On ne peut pas prendre l'argent du contribuable ivoirien pour aller servir des intérêts personnels et égoïstes.

On ne peut pas être un fonctionnaire et manquer à son droit de réserve. Cela n'est pas normal. Fonctionnaires qu'ils sont, ministres qu'ils sont, ils doivent travailler dans l'intérêt du pays.

Si le président de la République leur a donné des missions politiques du genre à préparer une campagne présidentielle, cela est regrettable », a fait savoir le conférencier.