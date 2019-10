Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Les larmes du cœur » d'Anicet Cyrille Ngouloubi

La mort est un thème récurrent dans le recueil constitué de soixante-dix-neuf poèmes. La couleur sombre de la couverture révèle, dès le premier regard, les sentiments moroses du poète.

"Les larmes du cœur" est une compilation d'hommage aux proches qui ont traversé la mort. La proximité dans ce contexte concerne les liens familiaux, conjugaux, amicaux, mais au-delà, la patrie, le continent et les convictions convergentes. Monorèmes et anaphores marquent l'oralité ou le flux de paroles d'une âme solitaire face aux tragédies de la vie.

Le poète se souvient du 1er novembre, ce jour de toussaint transformé, certainement par ignorance, en un jour où la majorité des familles congolaises se souvient des défunts. Comme quoi, les saints sont, dans l'imaginaire africain, similaires aux ancêtres, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont mené une vie exemplaire ici-bas.

Il larmoie sur le « sang de son peuple » qui a trop coulé. Des personnages illustres comme Houphouët, U Tam'si, Franco, Lassy Mfouka et le cardinal Emile Biayenda nourrissent cette expérience eschatologique à côté des martyrs des guerres et des catastrophes qui plongent les siens dans le désarroi et le désenchantement.

Cependant, la mort dans ce recueil n'est pas toujours synonyme à l'absence de vie, mais aussi séparation d'avec les familiers et dilatation des écueils existentiels. Fidèle Biakoro écrit, en effet, à la préface : « Ngouloubi, tu accroches le lecteur à ton filtre. Envoûté par une poésie qui coule son évocation dans un style épistolaire bien agencé pour percer les mystères du cerveau et, par osmose, limer son doigt à celui des anciens pour dire avec les mots, les maux de la terre et ceux des hommes ».

Expert en finance et président fondateur de l'association Terre des Hommes, Anicet Cyrille Ngouloubi a écrit auparavant le recueil de poésie "Amour profond", trois essais économiques, " La gestion rationnelle de trésorerie dans une entreprise : le regard d'un manager", "Quel management pour les entreprises en difficultés financières ? ", et "Comment un manager peut optimiser la trésorerie de son entreprise ? ".