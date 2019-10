Congo-Brazzaville: Salubrité - Kintuenia mobilise la jeunesse pour l'assainissement des plages

L'organisation non gouvernementale (ONG) organisera, le 2 novembre, une nouvelle opération de propreté des plages de Pointe-Noire, particulièrement celle de Songolo. Cette initiative qui a débuté depuis dix mois déjà est une occasion pour les membres de cette organisation d'interpeller la population locale sur la nécessité de maintenir ces endroits propres.

« Selon l'ONU, les océans sont, de loin, les plus grands puits de carbone de la planète, absorbant environ 30% du dioxyde de carbone et 93% des gaz à effet de serre. Il était donc impossible pour nous de ne pas se sentir concernés par une telle cause », a relevé Christ Lascony, président de Kintuenia avant d'ajouter qu' « aujourd'hui, la pollution marine liée aux déchets plastiques est un grand danger pour l'écosystème marin qui produit environ 50% de l'air qu'on respire ».

La dégradation de l'environnement, due au changement climatique, est un fait indéniable qui devrait nécessiter une forte mobilisation de tous. « Aujourd'hui, le monde se métamorphose. Partout on parle de réchauffement climatique et de pollution marine. La jeunesse de Pointe-Noire ne doit pas rester en marge et doit mener des actions car notre avenir en dépend. Ceci concerne toute la planète et nous devons agir », a précisé Christ Lascony.

Sur le choix de la plage de Songolo, il a expliqué que celle-ci a une grande histoire pour la ville de Pointe-Noire. De ces eaux, a-t-il dit, provient la plus grande partie des poissons vendus sur le marché local. A cause de la pêche artisanale qui y est pratiquée depuis de longues années, la présence des déchets représente donc un risque sanitaire.

En dix mois d'assainissement, l'ONG Kintuenia et ses partenaires tels qu'Action-Congo, Génération dorée et Stand up Congo ont ramassé plus d'une tonne de déchets composés en majorité de plastique et d'objets ménagers à usage unique. « Ces résultats portent un brin d'espoir quant à l'ampleur de cette activité mais cela reste encore très faible compte tenu du travail énorme qu'il y a à faire sur cette plage », a reconnu Christ Lascony. Outre cette opération de salubrité, il est prévu une grande campagne de sensibilisation.

Notons que l'ONG Kintuenia défend principalement la cause des jeunes. Elle intervient principalement sur deux axes : l'éducation et l'environnement. C'est ainsi qu'elle accompagne les jeunes de Pointe-Noire sur l'orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la formation.