Burkina Faso: Tour du Faso 2019 - Le contre la montre pour se mettre en jambe

La 32e édition du Tour cycliste international du Faso démarre ce vendredi 25 octobre et ce, jusqu'au 3 novembre prochain. Environ 90 coureurs de 13 pays vont s'affronter pendant 10 jours. Objectif : succéder à Mathias Sorgho, vainqueur de l'édition 2018. Comme mise en bouche, les forçats vont s'attaquer à la course contre la montre par équipe ce jour.

La caravane de la 32e édition du Tour cycliste international du Faso s'ébranle ce vendredi 25 octobre.

Les forçats de la route vont se mettre en jambe avec une petite course contre la montre de 7 km ; autrement dit, les équipes seront lâchées au fur et à mesure par intervalle de 2 minutes, et c'est le temps du 3e coureur qui déterminera celui de la formation.

Cette course inaugurale va se dérouler sur l'avenue Charles de Gaulle, et l'ordre des équipes se fera à l'issue d'un tirage au sort, selon le règlement de la compétition.

L'innovation cette année est le détour du côté de Dapaong au Togo, histoire de marquer l'ouverture du tour vers les pays voisins, mais également de magnifier l'intégration sous-régionale entre les peuples au sud du Sahara.

Ce ne sera pas une première, car la caravane s'était rendue l'an dernier à Bolgatanga au Ghana. Ce sera un total de 1 212 km qui seront parcourus par les concurrents en 10 étapes.

Par contre, ce qui va peut-être épuiser les athlètes, ce sont les transbordements. En effet, ils devront parcourir 1 058 km dans les véhicules, ce qui va jouer sur la phase de récupération. Qu'à cela ne tienne, tous vont se lancer à l'assaut du maillot jaune, la tunique la plus convoitée.

Celle-ci est jusque-là la propriété de Mathias Sorgho, vainqueur de l'édition passée. Ce dernier sera protégé par 3 formations burkinabè qui sont l'équipe nationale, l'équipe régionale du Centre et l'autre de l'Ouest.

La rivalité viendra sans aucun doute des Algériens, des Rwandais, des Européens avec les Belges de la Team Flanders et les Allemands d'Embrace the World. L'Angola est une formation des plus méconnues, au même titre que les Suisses de Meubles Descartes.

Il y a en tout cas du monde pour mener une course haut de gamme. Le Burkina s'appuyera sur ses hommes en forme dont le plus attendu est Paul Daumont. Ce garçon de 20 ans a les jambes en feu et pourrait cette année confirmer l'immensité de son talent. Mais attendons de le voir à l'œuvre