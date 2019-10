Tunisie: «Les Dunes Electroniques», Cap sur un évènement phare pour le tourisme Culturel

Tunis — Le retour s'annonce prometteur pour les Dunes Electroniques 2019 qui investiront de nouveau le chef lieu de la saga cinématographique Star Wars dans le Sud tunisien. Rendez-vous est pris, les 16 et 17 novembre, sur le site d'Ong Jmal dans la ville de Nefta au cœur du Sahara pour un évènement original qui combine, divertissement, culture et tourisme.

L'annonce du programme du 3e épisode des Dunes Electroniques a eu lieu, jeudi, au cours d'une conférence de presse tenue au «Central», un lieu d'exposition au centre ville de Tunis qui "colle parfaitement avec l'esprit des Dunes Electroniques, -insolite et underground", a déclaré Patrick Ouergui, organisateur des Dunes. Depuis leurs lancement en 2014, Les Dunes Electroniques ont toujours «bénéficié du soutien du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, sans lequel, il n'a jamais été possible d'organiser cet évènement», a fait savoir ce franco-tunisien.

Parmi les principaux représentants des partenaires des Dunes, était présent René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, dont la profession de base est dans le tourisme en tant que Tour opérateur. Il a exprimé sa "fierté de participer à cet événement en tant que ministre de tourisme".

Autour de l'importance que revêtent les Dunes Electroniques, René Trabelsi a parlé d'un «événement national et touristique qui va mettre en valeur le désert tunisien». Slon lui, les Dunes seront «une fête pour la jeunesse tunisienne mais aussi pour les touristes étrangers, citant un chiffre des organisateurs qui ont eu à priori eu la confirmation de 500 réservations».

Il a notamment parlé du soutien de l'Union Européenne «à enlever toute cette couleur rouge autour du désert tunisien ayant empêché, pendant des années, les touristes étrangers à franchir cet endroit magnifique».

Trabelsi a rappelé que dans dix jours le tourisme tunisien sera présent à Londres pour prendre part au Salon World Travel Market (WTM) prévu du 4 au 6 novembre prochain. Il a annoncé qu'une action promotionnelle en faveur des Dunes électroniques sera faite à partir de la Capitale britannique auprès des touristes anglais.

Le ministre a également évoqué le nombre de lits limité pour l'accueil des touristes qui vont être logés dans des campements improvisés dans le désert. Pour cela, il n'a pas manqué de parler des conditions d'hébergement à Nafta (tentes et campement) qui devraient être selon les standards en matière de confort.

Patrice Bergamini, Ambassadeur de l'Union Européenne en Tunisie qui est un autre partenaire de taille, a encore une fois évoqué sa grande admiration pour le désert tunisien.

Il a estimé que «le désert tunisien est un des derniers déserts subsahariens où on peut venir profiter de tout ce que le désert et ses populations peuvent offrir en toute sécurité». Une vérité regrettable mais qui demeure toutefois «fantastique » à son avis, puisque le désert tunisien permet de fleurir un autre genre de tourisme, celui du tourisme alternatif et culturel.

Bergamini a souligné l'apport de la jeunesse dans ce pari, tout en revenant sur les précédentes contributions de l'UE dans des événements culturels en Tunisie (Manarat, Jazz à Carthage..).

Selon la présentation faite par Patrick Ouergui, les Dunes Electroniques se veulent un événement s'adressant aux jeunes et aux moins jeunes. Au delà de sa vocation d'un festival dédié à la musique électronique, les organisateurs proposent un rassemblement participatif, -culturel, touristique et sociétal-, autour d'une «véritable pause joyeuse ».

Les hôtes du festival se retrouveront autour des valeurs de liberté et de fraternité dans un cadre propice à la culture, la musique, l'art et la peinture. Nefta, berceau du soufisme sera aussi un lieu qui favorisera la spiritualité ainsi que la conscience quant au thème de l'écologie et du développement personnel qui seront aussi au cœur des Dunes.

Le rayonnement des Dunes commence déjà à se faire sentir auprès des festivaliers de l'autre rive. En témoigne, sa relance à travers les médias étrangers et les représentations de l'ONTT à l'étranger qui ont annoncé le retour des Dunes. Un retour qualifié d'une sorte de «miracle qui pourrait donner un grand boom au sud tunisien».

L'originalité de cette édition sera à travers un programme éclectique autour de six axes dont le premier sera avec la musique. Rendez-vous est donc pour 30 heures de musique non stop avec la participation de 20 dj internationaux, 10 dj tunisiens et la première académie de DJ féminins.