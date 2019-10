Afrique: Sotchi - Les premières dames découvrent la richesse culturelle de la Russie

Profitant de leur séjour en Russie au sommet Russie-Afrique qui se tient dans la cité balnéaire de Sotchi auquel prennent part leurs époux, les Premières Dames ont poursuivi le jeudi 24 octobre 2019, leur découverte de ce pays.

Après la visite guidée de la Datcha de Staline et le Parc Dendrary, les épouses des Chefs d'Etat de la Côte d'Ivoire, du Niger, de l'Angola , du Mali, de la Guinée équatoriale , de l'Angola et des Comores ont été reçues à « Rosa Khoutor » ou la célèbre cité des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 qui abrite le Centre culturel et ethnographique dénommée «Ma Russie » à une heure de voiture de Sotchi. Dans cette ville nouvelle où le massif est saisissant, la curiosité se mêle à la contemplation.

Dans les salles d'exposition qui ne désemplissent pas, on comprend mieux le titre éponyme : « Ma Russie », des œuvres antiques aux œuvres classiques en passant par des objets d'artisans, les épouses des Chefs d'État Africains découvrent et saisissent des pans de l'identité russe. Au menu explications et échanges, elles écoutent et interrogent les exposants. La cité « Rosa Khoutor », c'est aussi l'excursion à la station climatique avec le monte-charge

« L'expresse de Caucaze » qui offre une vue extraordinaire du trésor forestier et architectural. Et à c'est à 2320 mètres d'altitude que les Premières Dames ont voyagé grâce à « L'express de Caucase » pour découvrir la richesse culinaire russe le tout enrobé par un spectacle riche en couleurs. Le Sommet Russie-Afrique aura été une extraordinaire opportunité pour vendre l'identité culturelle Russe.