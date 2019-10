Cote d'Ivoire: Manquements graves, dérives, indiscipline - Plein pouvoir au ministre de la Sécurité pour sanctionner les policiers indélicats

Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°2018-808 relative au pouvoir disciplinaire a été adopté, hier, à l'Assemblée nationale.

La sécurité des populations est au cœur des actions du gouvernement. C'est forte de cette conviction que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a précisé, hier, à l'Assemblée nationale, devant les députés de la commission Sécurité et Défense, que les autorités ne veulent plus tolérer les dérives et autres actes graves commis par certains agents de la police nationale sur leurs concitoyens.

Et que c'est pour traduire cette volonté de l'Etat en action qu'il a été chargé de venir défendre le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2018-808 du 24 octobre 2018 relative au pouvoir disciplinaire. Il a soutenu que cette disposition, une fois adoptée, lui permettra de « réprimer avec plus de célérité et d'efficacité ces actes graves ».

Dans son exposé des motifs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait savoir que certes, des sanctions existent concernant les manquements graves et avérés à la discipline, prévues notamment par la loi n°2001-479 du 9 août 2001 et portant statut des personnels de la police nationale, mais qu'il est apparu « nécessaire de disposer d'un régime de sanctions dérogatoires, plus dissuasif en vue de maintenir la discipline au sein des fonctionnaires de police et d'extirper de leurs rangs les agents indélicats ».

Toujours dans son argumentaire, Vagondo Diomandé a déclaré qu'au-delà des objectifs visés, il s'agit, à travers l'ordonnance n°2018- du 24 octobre relative au pouvoir disciplinaire, non seulement de garantir la quiétude des populations, de les prémunir contre les perturbations de la vie sociale du fait des hommes en tenue, mais surtout de préserver les acquis de l'économie nationale et in fine, de permettre la mise en œuvre du programme économique et financier du Président de la République.

Il n'a pas manqué de préciser que l'article 12 de la loi n°2017-870 du 27 décembre portant budget de l'Etat pour l'année 2018, disposant que : « Le Président de la République est autorisé à prendre par ordonnance, pendant la gestion 2018, pour l'exécution de son programme en matière économique et financière, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Le projet d'ordonnance soumis à la ratification de l'Assemblée nationale, a-t-il clarifié, s'inscrit dans le champ de cette habilitation législative. « L'objectif que l'on veut atteindre, c'est qu'il y ait une complicité parfaite entre les policiers et les citoyens qu'ils doivent protéger », a-t-il insisté.

Les groupes parlementaires du Rhdp, par la voix de Yaya Doumbia, ont salué l'avènement de cette disposition, avant de plaider pour son adoption.

Selon lui, cette mesure permettra de mettre fin aux bavures policières et d'extirper des rangs de cette force, les " mauvaises graines". Le porte-parole du groupe parlementaire Vox Populi, Amalaman Gilbert, s'est également félicité de l'introduction de ce texte de loi à l'Hémicycle.

Les députés du Pdci-Rda en ont fait pareil, même s'ils ont fait quelques observations de fond. Ainsi, le député Yao Kouamé André a décrié la recrudescence des ordonnances sur la table de l'Assemblée nationale.

Ce qui, selon lui, étouffe les débats parlementaires. Son collègue Patrice Kouassi, a cherché à comprendre l'utilité de faire ratifier une ordonnance alors qu'une autre, celle de mai 2018, existe déjà avec les mêmes dispositions.

A cette préoccupation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé a indiqué que l'ancienne ordonnance, en cas de manquement, prévoit la tenue d'un conseil d'enquête avant de sanctionner le policier coupable.

« Alors que l'ordonnance que nous vous soumettons, donne pouvoir au ministre de sanctionner directement l'agent sans attendre les conclusions du conseil d'enquête », a-t-il fait savoir.

Sous la base de ces explications, les trois groupes parlementaires, ont adopté le projet de loi qui confèrera tous les droits au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de punir les policiers qui commettront des actes graves et avérés.