Ile Maurice: Narendranath Gopee - «La population doit comprendre le contexte de ces élections»

«En tant que fonctionnaire, pou gayn beze nou pou gayn beze mem nou. Il n'y a pas de bon ou de mauvais gouvernement. On n'a pas d'objection que le gouvernement sortant reprenne le pouvoir. On ne donne pas de consigne non plus.

On dit simplement que la population doit comprendre le contexte de ces élections générales.» C'est ce qu'a affirmé Narendranath Gopee, président de la Federation of civil service and other unions (FCSOU), lors d'une conférence de presse à Port-Louis, jeudi 24 octobre.

Narendranath Gopee a fait ressortir que le gouvernement sortant a présenté cinq budgets. «Mais il n'a pas trouvé l'occasion d'inclure les mesures telles que la pension des personnes du troisième âge.

La façon dont l'augmentation de ladite pension se fait est une farce. Rs 9 000, soit environ Rs 7, 8 milliards par an. N'est-ce pas ce même gouvernement qui avait dit qu'en raison du déficit, on ne pouvait pas soutenir la pension ?», a-t-il lancé.

Commentant les réalisations du gouvernement sortant, particulièrement concernant le monde du travail, Narendranath Gopee a salué les amendements apportés aux lois du travail.

«On ne dit pas que c'est la meilleure des lois mais il y a beaucoup de choses qui ont changé pour les employés. Ces amendements sont à l'avantage de secteur privé, plutôt.»

D'enchaîner que l'annonce du paiement de Rs 1 000 aux fonctionnaires à partir de janvier prochain s'agit de «défoncer une porte ouverte». «C'était déjà prévu dans le budget. Ce n'est pas une proposition électorale.

Est-ce que les employés du privé vont aussi percevoir cette somme ? On ne doit pas faire de distinction entre les deux catégories de travailleurs», lâche-t-il.