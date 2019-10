Cote d'Ivoire: Ligue africaine de basket-ball - « Elite 16 », premier objectif de l'Abidjan basket club

L'Abidjan basket club (Abc) ne lésine pas sur les moyens pour faire honneur à la Côte d'Ivoire.

L'équipe chère à Geneviève N'Dri, la dame de fer du basket-ball ivoirien, s'est enfermée depuis plus de deux semaines pour préparer la phase préliminaire de l'Africa basket Ligue (Bal), au Hall 1 du Parc des sports de Treichville.

Seul club à permettre à la Côte d'Ivoire de rayonner sur le plan africain depuis la disparition de l'Asec mimosas, l'Abc veut inscrire son nom au palmarès de la « Bal ».

La nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des clubs champions revue et corrigée par Fiba Afrique et la célèbre Ligue nord-américaine de basket-ball (Nba), si tout se passe comme prévu, devrait rendre la compétition plus attrayante.

En tout cas, les champions de Côte d'Ivoire qui visent une place dans l'« Elite 16 » se disent prêts pour la première étape, du 29 octobre au 3 novembre à Cotonou, au Bénin.

Reversé dans un groupe B, avec l'Aspac (Bénin), Brave of Costums (Ghana), As Nigelec (Niger) et Pythons (Liberia), l'Abc peut passer le cap béninois.

Les Ivoiriens qui respectent tous leurs adversaires pensent que la qualification pourrait se jouer entre leur hôte béninois qui jouera devant son public et eux. « C'est avec beaucoup de joie que nous retrouvons l'Afrique.

C'est ce que l'on attend de l'Abc. Parce que nous n'avons plus rien à prouver en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec la Bal, le club va prendre de l'envergure », estime Paulin Kouamé, coach de l'Abc.

Le mardi 22 octobre, de 17h à 20h, il a consacré la séance d'entraînement à un match test face à une équipe de dimanche composée d'anciens, mais aussi de jeunes joueurs issus du championnat national.

L'occasion pour lui de faire le point sur la préparation. Ce fut un match plutôt enrichissant où il a pu voir d'excellentes choses, surtout en phase offensive, dans la conduite du ballon. Mais également de moins bonnes, notamment en défense. Mais Paulin Kouamé ne veut pas s'affoler :

« Pour le moment, cette équipe a toutes les qualités pour s'imposer à Cotonou. Mais une fois qu'elle se qualifiera pour l' « Elite 16 », il va falloir renforcer le groupe », confie-t-il. Il souhaite surtout voir deux ou trois joueurs à vocation défensive (4 et 5) intégrer le groupe.