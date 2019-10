Algérie: Boudebouz - L'Algérien veut séduire de nouveau

Après sa révélation à Sochaux, Ryad Boudebouz a confirmé son talent à Bastia et à Montpellier. Alors qu'il croyait franchir un palier en signant au Bétis Séville, l'international algérien a été en perdition. L'aventure espagnole a été négative. Conscient de cela, il pense retrouver son réel niveau lors de son retour sur sa terre natale (France) et à Saint-Etienne.

« Mon objectif est de retrouver mon niveau. Je sais que je dois travailler parce que l'on m'attend à mon meilleur niveau ici. Moi-même j'ai envie de m'épanouir », a-t-il révélé à Foot-Express.

En 9 matchs de Ligue 1 cette saison, Boudebouz n'a délivré que 2 passes décisives. Il pense que l'arrivée de Claude Puel donne une nouvelle dynamique à l'équipe. Et il pense surfer sur cela pour se montrer beaucoup plus décisif.

« Aujourd'hui, l'arrivée du nouveau coach me fait beaucoup de bien. Il m'a remis en confiance et je travaille tous les jours pour être le plus efficace possible. J'espère que ça va venir le plus rapidement possible ».

En si peu de temps, Ryad Boudebouz a perdu beaucoup de choses. Sa rapidité, sa technique et surtout la sélection. Il était absent lors de la CAN remportée par l'Algérie en Egypte. Alors, cet élégant joueur recommence une nouvelle carrière à 29 ans.