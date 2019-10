Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'Ivoirien nommé ambassadeur de l'Organisation mondiale du tourisme

Du football au tourisme, il n'y a parfois qu'un pas. Didier Drogba semble bien illustré cela. Retraité depuis un an, l'ancien attaquant de Chelsea a été nommé ambassadeur de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). C'était à Dubaï où il assistait à la table ronde des donateurs pour le financement de la stratégie de développement du tourisme 2018/2025 de la Côte d'Ivoire.

«Je suis sûr que nous pouvons promouvoir le tourisme en Afrique car le continent a besoin de plus de visibilité et de promotion et nous ne pouvons pas trouver une meilleure personne que Didier Drogba. Nous sommes très fiers et heureux et travaillerons ensemble à de nouveaux projets intéressants », a confié le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, après avoir porté son choix sur l'ancien capitaine des Eléphants.

«Je suis heureux d'être l'un des nouveaux ambassadeurs de l'Organisation mondiale du tourisme et fier d'être ici avec le secrétaire général de l'Union. C'est un honneur pour moi d'utiliser mon nom pour représenter le tourisme et tous les avantages qui créent des emplois et permettent aux gens de rêver », a indiqué de son côté Didier Drogba, annoncé candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Didier Drogba devient le deuxième joueur à avoir occupé ce poste après Lionel Messi et la deuxième personnalité africaine après le nigérian Aliko Dangoté.