Ile Maurice: J-13 - Les dernières actualités sur la campagne électorale

C'est reparti pour un tour en ce vendredi 25 octobre. Au menu de ce jour, pas de programme électoral de qui que ce soit, l'Alliance Nationale présente le sien demain, mais encore des congrès, des réunions et du bla bla. Des surprises ? ça c'est tous les jours. Le Navingate 2 c'était hier...

Au Hua Lien Club - Ramgoolam: «La population n'a plus confiance dans nos institutions»

Face aux 600 sino-mauriciens réunis au Hua Lien Club, à Trianon, hier soir, lors d'un dîner, le leader de l'Alliance Nationale, Navin Ramgoolam, s'est dit inquiet de la dégradation de l'ordre et de la paix dans le pays. «Nous avons besoin d'institutions fortes.

Celles que nous avons actuellement n'inspirent plus confiance à la population.» Le leader du Parti travailliste (PTr) a exhorté son auditoire à voter avec discipline le moment venu et à ne pas «koupé transé». Pour Michael Sik Yuen, l'initiateur de ce dîner et candidat du PTr à Curepipe-Midlands, les jours du gouvernement sont comptés.

Il dit y noter un manque de leadership et de direction. Pour Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, également présent à cette occasion, chaque promesse annoncée par le MSM témoigne d'un signe de panique. Il rappelle que le manifeste électoral de l'Alliance Nationale sera rendu public ce samedi.

N°10: Rajen Narsinghen épaule Ramgoolam et Sithanen

Même s'il n'a pas eu d'investiture du PTr au n°13 (Rivière des Anguilles - Souillac), Rajen Narsinghen a décidé, après son coup de gueule, de prêter main-forte à son leader Navin Ramgoolam au n°10 (Montagne Blanche - Grande-Rivière-Sud-Est). Il a été aperçu dans la circonscription animant des réunions. Parallèlement, il sillonne les différentes régions de la circonscription n°18, Belle Rose - Quatre-Bornes, pour épauler Rama Sithanen qui, dit-on, est actuellement en ballottage.

N°9: quand la confiance se dissipe...

Les partisans orange au n°9 semblent ne pas être confiants au sujet des trois nouveaux candidats. Si Sudhir Maudhoo est la carte maîtresse de l'Alliance Morisien, pour Deepak Balgobin et Vikash Nuckcheddy c'est une tout autre histoire. Selon des habitants, Anil Bachoo représente un danger, ce qui pourrait conduire à un deux à un pour l'Alliance Morisien.

L'achat des votes au n°4

Les activistes d'un parti politique déplorent la façon de faire de leurs adversaires. Certains donneraient de l'argent aux habitants de Vallée-des-Prêtres. Une autre rumeur est que le jour du «Nomination Day», ils distribuaient aussi du biryani à Terre-Rouge.

Siven Seeloye indésirable au n°13

Le «campaign manager» de l'Alliance Morisien, Siven Seeloye, a passé un sale quart d'heure à Grand-Bois (n°13), mercredi. Après avoir «tap latab» et haussé le ton, il a été pris à partie par les agents présents. Il a mal réagi après une requête du président de la régionale du Muvman Liberater.

Ce dernier voulait ajouter le logo du ML sur les t-shirts, comme rapporté hier sur lexpress.mu. Il a fallu l'intervention des trois candidats pour calmer les choses. Il s'avère que tous les agents des 13 villages de Rivière-des-Anguilles - Souillac refusent de travailler avec lui.

Ramdhean et le PM

Ils se sont retrouvés côte à côte aux funérailles de Virendra Ramdhun mais ils ne se sont pas salués. Rajenrah Ramdhean, président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation (MSDTF), qui donne un coup de main au PTr dans la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (n°10), est passé à côté de Pravind Jugnauth à deux reprises, sans lui serrer la main ou dire un mot.

Rajenrah Ramdhean nous a déclaré que Pravind Jugnauth avait les yeux tournés de l'autre côté et qu'il n'a pas voulu le déranger. Soulignons que la MSDTF célèbre la fête Divali aujourd'hui, à Moka, et l'invité d'honneur est Navin Ramgoolam.

Réunion du MMM au n°17: les candidats exhortent à voter pour un parti «propre»

Ils sont unanimes. Les trois candidats du MMM ont demandé à l'audience et par extension aux Mauriciens de voter pour un leader aux mains propres et non pour «lakwizin ni kofor». Ils intervenaient lors d'une reunion nocturne à Curepipe le jeudi 24 octobre.

Avinaash Munohur s'est également focalisé sur le problème de «mismatch» entre la formation et l'employabilité. Plusieurs secteurs sont à repenser, notamment la pêche, l'industrie cannière, l'environnement et le tourisme dont le modèle doit davantage intégrer l'écologie.

Pour sa part, France Marie a axé son discours sur l'unité nationale et le combat de Paul Berenger pour la justice sociale et l'égalité des chances pour tous. Il a également rendu un vibrant hommage à tous les militants qui nous soutiennent derrière dans l'ombre.

Lindsay Paul, le troisième candidat mauve de Curepipe/Midlands, a mentionné l'ampleur de la drogue synthétique chez les adolescents : «Ena zenes pe kasiet dan poubel pou zot fer sa bann zafer la. Ena trafikan dan kolez. Pa kapav les sa kontigne».

Journal des élections | J-13: Déclaration ethnique: le blame game des politiciens

Plus que 13 jours avant les élections générales, des citoyens revendiquent le droit de poser candidat comme Mauriciens... les politiciens, eux, se livrent à une partie de «pa mwa sa, li sa»!

Sur la toile, Pratibha Bholah et Rouma Bahadoor ont, semble-t-il, eu la même inspiration pour réaliser leur vidéo de promotion...

Et la réaction que l'on attend est celle de Navin Ramgoolam après la publication de la deuxième partie d'une vidéo sur la saga baptisée «Navingate» par le camp de l'alliance Morisien.

Campagne électorale: ce qui s'est passé depuis le début

Depuis que la campagne électorale a commencé, il ne se passe pas un jour sans un congrès par-ci et sans une gaffe par-là. Il y a eu des démissions, des nominations, des ratages, des présentations, des attaques... Retrouvez ici tout ce que vous avez raté pendant la campagne.