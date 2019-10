Algérie: Le cavalier Yanis Chater remporte la première épreuve à Blida

Blida — Le cavalier algérien Yanis Chater a remporté la première épreuve du concours international de saut d'obstacles (CSI une étoile) ouvert, jeudi, au centre équestre "Hacienda" de Beni Tamou (Blida).

Les 2 e et 3e places du podium de cette épreuve, qui s'est déroulée dans la matinée (saut sur des obstacles de 110 m de haut), avec la participation de 37 cavaliers, dont six de Libye, sont revenues respectivement aux cavaliers algériens Mesbah Fahd et Mesrati Mohamed.

Cette manifestation équestre internationale, inscrite au titre du programme annuel des activités de la Fédération équestre algérienne (FEA), compte 12 épreuves (étalées sur trois jours), couronnées par le grand prix de la ville de Blida, a indiqué à l'APS le directeur technique national de la FEA, Benseghir Lyamine.

Prés de 120 cavaliers et cavalières, dont une vingtaine d'étrangers (Sénégal, Tunisie, Libye, Ukraine) des catégories cadette, junior et senior, sont en lice au titre des épreuves de sauts d'obstacles, sur des hauteurs de 1m10 jusqu'à 1m30, avec des chevaux âgés de 6 ans et plus.

Selon le responsable de l'organisation de ce concours de saut d'obstacles, Brahim Rahmani Mohamed Lhadi " il s'agit de la 1ere compétition internationale du genre abritée par le club équestre "Hacienda" de Beni-Tamou, avec la participation d'arbitres algériens et étrangers", a-t-il indiqué, estimant qu'elle constitue " une opportunité pour les concurrents pour prendre part à des manifestations à l'étranger ".