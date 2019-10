Congo-Brazzaville: Assistance - Edith Vérone Dibas-Franck veut être un « colosse » d'amour et d'espérance pour les orphelins et veuves

Lors d'une interview réalisée le 24 octobre à Pointe-Noire, la présidente de la fondation pour orphelins et personnes démunies (Foped), Edith Vérone Dibas-Franck a dit avoir décidé de faire de sa mission en faveur des orphelins et des veuves sa raison de vie.

Edith Vérone Dibas-Franck constate que malgré les années qui passent, la situation des orphelins et des veuves reste inchangée. De nombreuses veuves continuent de subir des supplices à la suite de la mort de leurs maris; soit elles sont expulsées du domicile conjugal, soit elles sont privées des biens de leurs époux ou encore mariées de force à un autre membre de la famille.

Face à cette situation, Edith Vérone Dibas-Franck s'est donnée pour mission d'émanciper toutes les veuves face aux plus graves formes d'exploitation et de vexation découlant de leur situation, de préserver la dignité de la veuve tout en faisant respecter son droit.

Rencontrée par Les Dépêches de Brazzaville, la présidente de la Foped a reconnu que la situation des veuves demeurait de plus en plus alarmante. De ce fait, elle a demandé aux associations sœurs d'unir leur force et de travailler en symbiose, afin de redonner aux orphelins et aux veuves de l' espérance tout en établissant leur confiance.

Depuis plusieurs années, Edith Vérone Dibas-Franck instruit, à travers des rencontres, les femmes sur les dispositions juridiques contenues dans le code de la famille congolais et leurs droits, mais également sur plusieurs sujets de droit qui naissent du veuvage, notamment l'héritage, le capital décès, la pension, le droit d'usufruit, le maintien sur le lieu conjugal, le deuil et bien d'autres.

Aussi, elle vient en aide aux personnes fragiles, en difficulté, dans une grande diversité de situations. Chaque année, elle fait des dons de vivres et non vivres de première nécessité aux orphelins, aux personnes à mobilité réduite et de troisième âge et assure également la scolarité des enfants démunies, etc.

Pour de nombreuses personnes, Edith Vérone Dibas-Franck incarne une forme d'humanité très grande, une capacité d'accueil sans limite. Son amour pour autrui a conquis plus d'une personne, et en mars 2018, elle s'est vue élevée au rang de Chevalier aux côtés de bien d'autres femmes qui se sont distinguées dans différents domaines par leurs efforts et leurs actions.

Les distinctions honorifiques ont été décernées par le président de la République, grand maître des ordres nationaux, et les insignes distinctifs ont été remis par le Premier ministre, Clément Mouamba, qui avait patronné la cérémonie, en présence de la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de l'événement.

Edith Vérone Dibas-Franck a l'avantage d'être diplômée d'études approfondies en droit public, option droit interne, en 1994, à la Faculté de droit et des sciences politiques de Reims, en France. Elle a été doctorante en droit et est passée par l'Ecole supérieure des assurances de Paris. Elle a suivi aussi plusieurs stages de perfectionnement au Havre (France), au Maroc et autres pays. Par ailleurs, Edith Vérone Dibas-Franck est cheffe de département contrats commerciaux de la société Ilogs.

Notons que la Foped a pour mission de venir en aide aux jeunes orphelins de 3 à 17 ans et enfants de parents démunis. Ses objectifs comprennent non seulement la satisfaction des besoins essentiels vitaux mais aussi l'implication totale des membres et des partenaires sociaux, tout en étant un point de référence pour les orphelins et autres démunis, où ils peuvent trouver les ressources appropriées à leur besoin.