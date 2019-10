Congo-Kinshasa: Commerce - Les premiers marchés équipés bientôt opérationnels à la frontière

Les infrastructures mises en place auront pour mission de tester la qualité des produits, surtout alimentaires, compte tenu du climat de la République démocratique du Congo (RDC). Le projet prévoit ce genre d'installations dans les zones hautement commerciales comme à Kasumbalesa et en Zambie, non loin de la frontière.

Des discussions ont bien démarré sur un important projet visant le petit commerce transfrontalier. Officiellement, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa) l'a initié dans le seul but de redynamiser ses activités en RDC. Récemment, d'ailleurs, le directeur d'investissement agricole et industriel du Comesa, Thierry Mutombo, a eu à discuter longuement du projet avec le ministre d'État, ministre de la Coopération, intégration régionale et francophonie, Guillaume Maniolo.

De ce projet, plusieurs informations circulent déjà pour fixer l'opinion sur son ampleur et les résultats attendus. D'abord, il s'agit de construire des infrastructures au niveau des frontières bien identifiées entre la RDC et certains pays voisins. A titre de rappel, la RDC compte neuf voisins, et la frontière la plus longue est celle qui la sépare de l'Angola. Mais pour l'heure, l'attention semble se focaliser précisément à Kasumbalesa et en Zambie, non loin de la frontière. L'on parle d'y ériger des marchés équipés de stockage de biens, des chambres froides, des sanitaires et des laboratoires pour renforcer la qualité des produits qui circulent dans cette zone.

Du côté congolais, les autorités ne cachent pas leur désir d'élargir le projet à d'autres postes frontaliers stratégiques pour aider le pays à améliorer son travail à ce niveau. Un grand rendez-vous est pris pour le mois de décembre, a-t-on appris. En effet, à cette date, le Comesa compte réunir les experts de la RDC et de la Zambie à Kinshasa pour discuter de ce grand projet.