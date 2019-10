Congo-Kinshasa: Coopération - La Russie s'intéresse aux mines congolaises

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé, le 23 octobre, avec son homologue russe, Vladimir Poutine, en marge du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu du 23 au 24 octobre, à la Cité balnéaire de Sotchi.

Juste après l'ouverture du sommet, Félix Tshisekedi et Vladmir Poutine ont eu un long entretien d'une heure, entourés de quelques membres de leurs délégations respectives. Une rencontre de haute portée économique surtout pour la République démocratique du Congo (RDC), en quête de nouvelles opportunités pour accélérer son développement à l'aune du programme quinquennal initié par son président.

A en croire des sources sur place, les deux chefs d'Etat ont discuté notamment des perspectives de coopération dans les domaines politique, économique, humanitaire et culturel. Félix Tshisekedi a saisi l'opportunité de cette rencontre pour exprimer à son hôte toute sa reconnaissance pour avoir été l'un des premiers dirigeants, à l'échelle mondiale, à avoir reconnu sa victoire électorale au lendemain de la présidentielle de décembre 2018. Il a émis le vœu de voir les investissements russes s'accroître en RDC.

« Nous sommes ici présents en Russie parce que nous tenons à accentuer les relations entre nos deux pays. Vous avez parlé d'investissements qui doivent encore s'accroître, nous sommes preneurs. Nous sommes ici pour susciter davantage l'intérêt de la Russie d'aller ensemble avec nous dans ces efforts que nous fournissons pour développer notre pays », a déclaré le chef de l'Etat, lors de la séance de travail que sa délégation a eue avec le cabinet du président russe. Le président congolais a, par ailleurs, livré la quintessence de son programme quinquennal qui place l'homme au centre de toutes les attentions.

De son côté, Vladimir Poutine, se disant heureux de rencontrer pour la toute première fois le chef d'Etat congolais, lui a exprimé, de prime abord, sa compassion à la suite de la catastrophe routière survenue le 20 octobre, dans la ville de Mbanza Ngungu (Kongo-central), qui avait occasionné la mort d'une trentaine de personnes, et celle du crash récent de l'Antonov assurant la logistique présidentielle. « Ce sont toujours des événements difficiles », a déclaré le président russe dans un élan de commisération clairement exprimé à l'endroit des familles éplorées et du peuple congolais dans son ensemble.

Redynamiser la coopération russo-congolaise

Concernant les relations entre les deux pays, Vladimir Poutine a loué le potentiel commercial et d'investissement dont est dotée la RDC lequel, a-t-il indiqué, est étroitement lié à la richesse de ses ressources naturelles et au dynamisme de son peuple. Il s'est inscrit dans l'optique de la redynamisation de la coopération russo-congolaise à tout point de vue constructive et fondée sur le respect mutuel. La Russie, a-t-il renchéri, est prête à travailler dans d'autres domaines tels que l'ingénierie des transports et l'infrastructure, sans oublier l'extraction et l'exploitation des minerais pour lesquels des entreprises russes font montre d'un certain entrain. « Notre commerce est encore faible en chiffres absolus mais, en 2018, il a augmenté de 45%. Nous voyons de bonnes perspectives dans l'extraction de minerais. Nous espérons que nos entreprises intéressées à travailler dans votre pays recevront un soutien », a indiqué Vladimir Poutine.

Les forts détails de cette rencontre seront communiqués incessamment dans une déclaration officielle.